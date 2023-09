Starfield arrive sur le meilleur service de cloud gaming et ce n’est pas celui de Xbox

La bonne surprise de la semaine chez Nvidia GeForce Now : Starfield est arrivé très rapidement sur le service de cloud gaming. Que vous l'ayez acheté sur Steam ou que vous soyez abonné au PC Game Pass, vous pouvez y accéder sur les serveurs de Nvidia.

Le cloud gaming de Microsoft proposé dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate permet de jouer à distance et assez facilement aux jeux de Microsoft. C’est le cas de Starfield, jouable depuis le 1ᵉʳ septembre sur le service du géant américain (si vous aviez payé l’upgrade premium).

Mais voilà, si le catalogue et le prix du Game Pass de Microsoft sont très intéressants, la qualité du service laisse encore à désirer. Ca tombe bien, Nvidia propose à la surprise générale le blockbuster de Bethesda directement sur son service de cloud gaming.

Les points forts de GeForce Now

L’annonce a été faite par un simple message publié sur X (anciennement Twitter) : « Starfield est désormais disponible en streaming sur GeForce NOW. » La sobriété de l’annonce et son timing, le message a été publié à 20 h 04 et nous laisse nous demander si tout cela était bien prévu par Nvidia ou si la marque a elle-même était surprise par la réactivité de Microsoft. Les deux géants ont un accord qui prévoit que les jeux PC Game Pass seront proposés dans GeForce Now, mais aucune promesse de calendrier n’a été faite en public. On ne savait donc pas quand Starfield allait être proposé, et on pouvait se demander si Microsoft allait le réserver à son propre service pendant plusieurs mois.

C’est une très bonne nouvelle pour les clients du service de Nvidia. En effet, GeForce Now propose une meilleure qualité d’image que Xbox Cloud Gaming, notamment en proposant une image pouvant monter en 4K ou pouvant s’adapter à tous les formats d’écran (Frandroid a pu tester Starfield sur GeForce Now en 3440 x 1440 pixels, le format 21:9).

Ce n’est pas tout, là où le Xbox Cloud Gaming se limite à une gestion de la manette, chez Nvidia, vous pouvez utiliser votre clavier et votre souris. Bref, GeForce Now peut vraiment s’adapter à votre façon de jouer et à l’appareil que vous souhaitez utiliser. D’ailleurs, le service est disponible sur davantage de plateformes, comme la Nvidia Shield ou Android TV au sens large.

On regrette seulement que Starfield ne propose pas encore les fonctions propres à Nvidia comme le DLSS. Heureusement, ce n’est désormais qu’une question de temps, l’éditeur ayant promis ces ajouts à travers des mises à jour dans sa feuille de route.

