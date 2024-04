1 000 € de moins qu’au lancement pour ce laptop gaming avec RTX 3070 + i7 + SSD 1 To + 16 Go de RAM

Envie d'un nouveau PC portable gaming sans craquer son PEL ? On peut jurer sur la nouveauté avec les configurations dotées d'une RTX 4000, mais certains laptops avec une RTX 3000 sont encore capables de lancer les derniers titres AAA avec une très bonne définition. C'est le cas de ce Gigabyte Aorus 15P, avec sa RTX 3070, qui est disponible à seulement 899,99 euros au lieu de 1 899 euros chez Rue du Commerce.

Aujourd’hui, on ne jure plus que par les RTX 4000, et ce sera bientôt le tour des RTX 5000, mais la génération précédente de cartes graphiques de Nvidia est toujours suffisante pour lancer des jeux récents et surtout plus raisonnable financièrement parlant. Par exemple, ce Gigabyte Aorus 15P avec une RTX 3070 et un Intel Core i7 de 11e génération est encore assez performant selon les critères de la plupart des gamers. Chez Rue du Commerce, cette configuration profite actuellement d’une énorme réduction de 1 000 euros !

Le Gigabyte Aorus 15P XD-73FR224SO en résumé

Une dalle IPS-LCD en FHD et rafraîchie à 240 Hz

Un combo RTX 3070 + Intel Core i7-11800H

Un SSD de 1 To et 16 Go de RAM DDR4

Au lieu de 1 899 euros à son lancement et maintenant affiché à un prix barré de 1 299 euros, le Gigabyte Aorus 15P XD-73FR224SO est aujourd’hui disponible en promotion à 899,99 euros chez Rue du Commerce.

Une configuration qui date, mais toujours solide

Si on cherche de la puissance, et bien la RTX 3070 peut nous en fournir puisque cette carte graphique est conçue à la base pour faire tourner les derniers jeux en QHD, voire même en 4K. En termes de benchmarks, elle se situe à mi-chemin entre la RTX 4060 et la RTX 4070, idem pour les performances en ray-tracing quand bien même elle ne profite pas de la dernière architecture Ada Lovelace. Le seul compromis par rapport à une RTX 4000 est qu’elle n’est pas dotée du DLSS 3 qui améliore grandement les performances en jeu.

Avec la RTX 3070, on retrouve un processeur Intel Core i7-11800H avec huit cœurs cadencés à 2,3 GHz par défaut et capables d’atteindre les 4,6 GHz en mode turbo boost. Il s’accompagne de 16 Go de RAM DDR4 pour gérer toute la partie multitâche ainsi que d’une puce graphique Intel Iris Xe sur laquelle le laptop s’appuie pour les travaux graphiques légers. Pour le stockage, c’est un SSD NVMe avec un stockage impressionnant de 1 To qui est à la barre et enfin, Windows 11 est déjà installé de sorte à ce que le Gigabyte Aorus 15P soit paré à être utilisé dès la réception.

Ne rien rater de l’action avec cet écran ultra-fluide

Ce Gigabyte Aorus 15P a certes une configuration solide, mais qui ne vaudrait pas grand chose avec un écran de piètre qualité. Le constructeur taïwanais a ici opté pour une dalle IPS-LCD, prisée des gamers pour ses angles de vision ouverts, en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et avec un incroyable taux de rafraîchissement de 240 Hz ! Avec une telle fréquence d’images, on ne manque rien de l’action, y compris dans les jeux les plus nerveux comme les jeux de course comme Forza Horizon 5 ou les FPS.

Pour ce qui est du châssis, le Gigabyte Aorus 15P fait dans le classique avec un design anguleux et tout en plastique et ne trompe pas son monde avec les énormes évents à l’arrière pour la ventilation. La connectique est complète et se compose de trois ports USB-A 3.2, d’un port USB-C, d’un port HDMI 2.1, d’un mini DisplayPort, d’un port Ethernet RJ45, d’un lecteur de cartes SD et d’une prise jack 3.5 mm. Enfin, la batterie est d’une capacité de 99 Wh et d’après le constructeur, elle fournirait une autonomie de 8 heures, ce qui est très élevé pour un laptop gaming.

Afin de comparer le Gigabyte Aorus 15P avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

