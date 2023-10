GeForce Now : Nvidia augmente le prix de son abonnement Cloud Gaming

Nvidia annonce une hausse de prix pour son service de cloud gaming GeForce Now.

Cette semaine, les joueurs de GeForce Now ont des raisons de sourire. Le service vient d’ajouter Forza Motorsport au catalogue, et devrait bientĂ´t profiter de Call of Duty et des autres jeux Activision Blizzard. C’est peut-ĂŞtre pour ce moment opportun, et le dĂ©but du week-end, que la firme a choisi d’annoncer discrètement une hausse de prix pour son service de cloud gaming GeForce Now.

Les prix augmentent partout, même en France, mais pas aux États-Unis.

1 Ă 2 euros de plus par mois

Pour compenser « une hausse du coĂ»t de l’infrastructure », Nvidia va faire passer ses abonnements de 9,99 euros par mois Ă 10,99 euros par mois pour le GeForce Now Prioritaire, et de 19,99 euros par mois Ă 21,99 euros par mois pour l’abonnement Ultimate.

Nvidia propose deux niveaux d’abonnement payant Ă son service. Il y a tout d’abord Nvidia GeForce Now Prioritaire, qui permet Ă la fois un accès prioritaire aux serveurs premium, des sessions de jeu de 6 heures et une qualitĂ© d’image jusqu’Ă 1080p Ă 60 images par seconde.

Au-dessus, il y a GeForce Now Ultimate, une offre qui permet d’accĂ©der aux serveurs Ă©quipĂ©s en GeForce RTX 4080. LĂ vous avez le droit Ă de la 4K Ă 120 images par seconde et des sessions de 8 heures. Ce niveau de service propose tout simplement la meilleure qualitĂ© d’image possible en cloud gaming Ă ce jour.

Les prix sur 6 mois augmentent Ă©galement et passent de 49,99 Ă 54,99 euros pour le premier, de 99,99 euros Ă 109,99 euros pour le second. Ce changement sera effectif Ă partir du 1er novembre 2023.

La firme avait dĂ©jĂ augmentĂ© le prix de son service en 2021 et suit l’augmentation gĂ©nĂ©ralisĂ©e des services de jeux en ligne cette annĂ©e, après le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus.