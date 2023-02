GeForce Now passe à la vitesse supérieure en France

Nvidia vient d'activer son nouveau SuperPOD GeForce Now parisien. Les abonnés Ultimate peuvent désormais profiter d'une puissance équivalente à la RTX 4080

La GeForce RTX 4080 est une carte graphique de haut vol, mais elle est chère. Très chère ! Mais il y a désormais une nouvelle façon d’en profiter sans avoir à clôturer votre PEL d’un coup : GeForce Now.

GeForce Now Ultimate passe à la RTX 4080

En janvier, lors du CES, Nvidia annonçait la refonte de son offre cloud gaming. L’abonnement GeForce Now RTX 3080 devenait ainsi GeForce Now Ultimate, avec la promesse de proposer un équivalent à la RTX 4080 aux abonnés. Le service devient ainsi plus puissant qu’une PS5 ou une Xbox Series X, avec une latence réduite à moins de 40 ms.

Deux mois après l’annonce, voilà qu’un huitième SuperPOD s’allume et il se trouve à Paris. Les joueuses et joueurs français peuvent donc profiter de cette puissance dans leur abonnement Ultimate avec des serveurs proches.

Nous avions eu l’occasion de tester cette nouvelle formule de GeForce Now en janvier en nous connectant au serveur de Francfort. Malgré la distance, nous avons été bluffés au point d’affirmer que Nvidia a pris 10 ans d’avance sur la concurrence. Seul bémol toujours : le catalogue de jeux, toujours un peu faible.

Nouvelle fournée de jeux dans GeForce Now

Le catalogue s’étoffe toutefois régulièrement. Tout d’abord, le partenariat avec Microsoft offre à GeForce Now le catalogue de jeux Xbox, et possiblement les jeux Activision Blizzard à l’avenir. De plus, de nouveaux jeux sont ajoutés au service tous les jeudis.

Voici donc les nouveaux titres compatibles GeForce Now :

Atomic Heart (Steam)

Blood Bowl 3 (Steam and Epic Games Store)

Chef Life: A Restaurant Simulator (Steam)

Sons of the Forest (Steam)

Ember Knights (Steam)

Cartel Tycoon (Epic Games Store)

Bien sûr, il est tout de même nécessaire d’acheter les jeux sur ces plateformes et de payer l’abonnement Ultime (20 euros par mois ou 100 euros pour six mois) pour profiter de cette qualité. Il reste toujours possible de tester GeForce Now avec l’offre gratuite (mais limitée à 1 heure par session), ou de souscrire à l’abonnement Prioritaire (10 euros par mois ou 50 euros pour six mois).

