La toute nouvelle sonnette connectée Arlo 2K est déjà moins chère sur Amazon

Après une première version réussie, Arlo revient avec nouvelle sonnette connectée, mieux définie, plus discrète et endurante. Bourrée de fonctionnalités, elle est aujourd'hui moins chère grâce à un coupon de réduction sur Amazon.

Les sonnettes connectées sont de véritables accessoires de sécurité. La preuve en est avec cette nouvelle sonnette connectée conçue par Arlo. Elle propose une meilleure définition pour avoir un rendu plus nette, et elle est aussi capable, comme la première version, de jouer le rôle d’une caméra de surveillance en intégrant une alarme pouvant être déclenchée manuellement ou automatiquement.

Que propose la nouvelle sonnette Arlo ?

Une petite sonnette endurante et qui résiste aux intempéries

Capable de filmer en 2K avec vision nocturne

Intègre un capteur de mouvement et une sirène

La nouvelle sonnette connectée sans fil Arlo 2K est disponible à 159,99 euros, mais grâce à un coupon de réduction de 15 euros, elle passe à 144,99 euros sur Amazon.

Un design revu, toujours soigné

Tout en longueur comme le modèle précédent, la nouvelle sonnette Arlo 2K affiche des dimensions plus réduites et un look plus discret avec ses courbures plus arrondis. Aussi sans fil, elle se révèle beaucoup plus simple à installer qu’une sonnette filaire, qui doit se connecter au câblage existant, une démarche plutôt longue.

Ici, il suffit d’installer la plaque de fixation au mur à l’aide de deux vis, puis d’y clipser la sonnette. Elle pourra ensuite fonctionner sur batterie rechargeable. D’ailleurs, concernant l’autonomie, la marque promet une durée de 6 mois. Une fois installée en extérieur, ce modèle est tout à fait résistant aux intempéries (pluie, neige, froid…) et même aux rayons du soleil.

Des images plus nettes

Bien plus qu’une sonnette connectée, elle est munie d’une caméra capable de filmer en 2K contre 1080p sur le premier modèle, pour un rendu des images est plus nette. Il est possible de voir sur son smartphone qui vient de sonner à la porte avant de s’y rendre. Avec un champ de vision de 180°, elle ne rate pas grand-chose et peut même être utilisée comme une caméra de surveillance grâce à sa vision nocturne et à son détecteur de mouvements intégré. Ce dernier envoie une notification au smartphone si un visiteur approche du domicile.

La caméra s’accompagne par ailleurs d’un micro qui vous permettra d’interagir avec votre visiteur. Une sirène est de la partie et peut se déclencher si vous le souhaitez en cas d’intrusion. Pour finir, si vous souhaitez pouvoir sauvegarder dans un cloud les vidéos filmées sur le pas de votre porte, vous pourrez souscrire à l’abonnement Arlo Secure (essai gratuit de 90 jours), qui vous permettra également de profiter d’une détection plus avancée : la sonnette pourra par exemple identifier les personnes, les voitures ou encore les colis. Sans cet abonnement, vous pourrez seulement avoir accès à un flux vidéo en direct.

Pour comparer la Arlo sonnette vidéo sans fil 2K avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures sonnettes connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.