FSR 4 vs DLSS : AMD a-t-il enfin rattrapé Nvidia ? Voici les premiers tests

La technologie d’upscaling de AMD, le FSR, passe enfin à l’IA avec sa nouvelle version. Le FSR 4 arrive-t-il pour autant à rivaliser avec le DLSS de Nvidia au niveau de la qualité d’image ? Voici les premiers tests.

Une des grandes nouveautés de l’architecture RDNA 4 présente dans les nouvelles cartes graphiques AMD RX 9070 / XT est l’arrivée tant attendue du FSR 4. La nouvelle version de la solution d’upscaling d’AMD exploite enfin l’intelligence artificielle pour offrir en théorie une bien meilleure qualité d’image que la précédente version.

Les promesses du constructeur sont là : moins d’artefacts, moins de ghosting et une meilleure stabilité de l’image au global, qu’il s’agisse de scènes fixes ou en mouvement. Mais comme il ne faut prendre pour argent comptant ce type d’annonce, des premiers tests ont pu nous montrer l’étendue des progrès d’AMD avec cette mise à jour majeur.

Le FSR 4 rivalise avec le DLSS, mais pas partout

Comme à l’accoutumée, les experts de Digital Foundry qui ont communiqué leurs impressions sur cette nouvelle version du FSR. En exploitant pour les nouveaux accélérateurs IA des cartes graphiques RX 9000, le FSR 4 peut effectuer une meilleure reconstruction d’image, tout du moins sur le papier.

Les premiers tests font état d’un meilleur rendu des particules, qu’il s’agisse de l’eau ou même du feu, pour un meilleur respect de l’intention créative des artistes lorsque le FSR est activé. La qualité d’image fait un sérieux bond en avant.

Globalement, c’est aussi le niveau de détail des textures qui est bien mieux rendu avec le FSR 4, notamment grâce à un bien meilleur anti-aliasing. L’image semble bien plus nette, notamment en mouvement avec une sérieuse réduction des effets de ghosting et un rendu bien moins pixellisé.

Il est possible de s’en rendre compte dès la scène d’introduction de Ratchet & Clank : Rift Apart : la fourrure de Ratchet ne scintille plus, tout comme le tapis rouge sur lequel il se tient, et les détails métalliques du robot Clank sont bien plus nets. De même, l’herbe n’a plus le rendu « peinture » qu’elle avait avec le FSR 3.

Pour Digital Foundry et selon nos propres observations, la qualité d’image est ainsi similaire au DLSS dans sa version CNN. Pour rappel, le DLSS 4 a apporté les améliorations du modèle Transformer avec une qualité d’image franchement impressionnante.

AMD ne peut pas rivaliser avec ce nouveau modèle, mais surpasse à plusieurs égards le DLSS CNN, notamment sur le niveau de détail et la qualité de l’anti-aliasing.

Moins performant que le DLSS

Nous avons testé les performances des deux versions du FSR face au DLSS et ses deux modèles au sein de Ratchet & Clank : Rift Apart. Sans surprise, le FSR 4 est plus gourmand que le FSR 3 avec des performances en baisse de 8 à 9% sur ce titre.

Par rapport au DLSS en version CNN (l’ancien modèle utilisé par Nvidia), les performances sont en nette baisse, entre 16 et 17%. Le niveau de performance du FSR 4 est similaire à celui du DLSS intégrant le modèle Transformer, légèrement inférieur de 4% en moyenne selon les tests.

Il s’agit ici d’une première version et gageons que AMD améliorera à la fois la qualité d’image de sa solution, mais aussi ses performances. Mais au vu de ces premières conclusions, c’est une belle victoire pour la team rouge.