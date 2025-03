Cartes graphiques : pourquoi la notion de prix conseillé ne veut plus rien dire

Le marché des cartes graphiques est devenu une épreuve pour les consommateurs, entre stocks qui s’épuisent et prix qui s’envolent. Derrière cette situation complexe, on voit s’effacer progressivement la notion de prix conseillé.

La RTX 5070 à côté de la RTX 5080 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

À chaque lancement de cartes graphiques, mais aussi de processeurs, c’est la même rengaine : les constructeurs communiquent un prix « conseillé » que les partenaires appliquent à certains modèles alors que des versions modifiées ou overclockées sont proposées à un tarif supérieur.

Mais depuis plusieurs années, la notion de prix conseillé devient progressivement un mirage alors que de moins en moins de partenaires l’appliquent systématiquement. Récemment, MSI a été pris la main dans le sac à ne plus adopter ce MSRP (Manufacturer’s Suggested Retail Price) pour ses RTX 5070, comme l’ont découvert nos confrères de Hardware & Co.

Et cette semaine, à l’occasion de la sortie des Radeon RX 9070 de AMD, on apprend que ce prix conseillé n’est en réalité que temporaire.

Radeon RX 9070 : un tarif réservé aux premiers arrivages

L’information nous vient du distributeur suédois Inet.se (via VideoCardz) qui nous apprend que le prix conseillé communiqué par AMD pour les Radeon RX 9070 et 9070 XT ne s’applique « qu’à un nombre limitée de cartes ».

Plus précisément, il s’applique à la « première livraison de chaque modèle ». Le distributeur précise que ces premiers arrivages de chez Sapphire, ASUS et PowerColor ont bien été vendus au prix conseillé jusqu’à rupture des stocks.

Une première fournée de RX 9070 XT vendue au prix conseillé au Royaume-Uni // Source : Overclockers UK

La fournée suivante sera vendue à un tarif supérieur. Il s’agit là d’une pratique commerciale somme toute assez classique, mais toujours aussi décriée, afin d’inciter à l’achat le plus tôt possible dans la vie d’un produit. La situation est encore pire pour le marché des voitures neuves, qu’il est encore plus complexe d’acheter à leur prix conseillé.

Un membre de l’équipe du site britannique Overclockers précise que ce MSRP est « limité à quelques centaines d’unités », ce qui signifie que « les prix grimperont une fois que toutes les unités auront été vendues ».

Des prix qui explosent déjà à 24 heures du lancement

Actuellement, la Radeon RX 9070 XT de chez Sapphire (modèle Pulse) est vendue à tarif avoisinant les 900 euros sur les magasins LDLC, Matériel.net et TopAchat. Ce modèle a été lancé à 689 euros ce jeudi 6 mars et a donc pris 200 euros en une petite journée. C’est bien simple, elle adopte ainsi le tarif de base de la RTX 5070 Ti de chez Nvidia qu’elle concurrence frontalement, mais qui affiche désormais un tarif autour des 1300 euros.

Pour ne rien arranger, AMD ne propose pas de modèle de référence pour ces deux Radeon RX 9070. À l’instar des Founder’s Edition de Nvidia, ces modèles sont systématiquement vendus à leur prix conseillé, mais sont par conséquent très prisés par les consommateurs.

Ne vous y trompez pas : ce tarif conseillé par le fabricant n’est en aucun cas une obligation pour les partenaires de l’adopter. Il reste une base pour fixer le prix final du produit dans les étalages. Si la demande est bien supérieure à l’offre, comme c’est le cas sur le marché aujourd’hui, alors cette augmentation systématique n’est malheureusement pas surprenante.

Si chaque produit livré en magasin est vendu, alors son tarif augmente pour alimenter la production.

Des capacités de production insuffisantes

Cette situation, nous la connaissons depuis la crise du COVID, mais pour plusieurs raisons. Si les chaines de fabrication ont été surchargées à cause du boom de la crypto, elles le sont désormais depuis celui de l’IA.

Les fabricants comme Nvidia et AMD génèrent une très large majorité de leur chiffre d’affaires sur la vente de GPU dédiés aux fermes d’entrainement de réseaux neuronaux. Récemment, c’est Sam Altman, le président d’OpenAI, qui a déclaré que l’entreprise derrière ChatGPT était « à court de GPUs » et qu’elle allait en rajouter « plusieurs dizaines de milliers » la semaine suivante.

https://twitter.com/sama/status/1895203654103351462

Les capacités de productions des usines de TSMC, qui fabrique les puces pour Nvidia et AMD à Taiwan, ne sont pas extensibles à l’infini. De même, celles de Samsung, Micron Electronics ou encore Skynix qui sont aussi sollicités par les deux géants et leurs partenaires pour la production de mémoire vidéo (VRAM).

Dans ce contexte, c’est évidemment le consommateur final qui en pâtit, devant parfois investir plusieurs centaines d’euros supplémentaires pour ses produits. Cela complexifie aussi la tâche de journalistes tech alors que le barème de notation d’un produit peut se baser sur le prix comme chez Frandroid. Comme bien souvent, les seuls gagnants dans l’affaire sont les géants de la tech qui se font leur beurre loin du marché grand public.