Microsoft annonce la fin du support d’Office sur Windows 10 pour très bientôt

Microsoft vient d’annoncer une décision majeure : les applications Microsoft 365 (anciennement Office) ne seront plus prises en charge sur Windows 10 après le 14 octobre 2025, date qui coïncide avec la fin du support de ce système d’exploitation.

Les applications incluses // Source : Microsoft

Si vous êtes encore sous Windows 10, sachez que vos applications Office ne seront plus mises à jour dès le 14 octobre 2025. Cette mesure concerne l’ensemble de la suite bureautique, y compris les versions autonomes Office 2024, 2021, 2019 et 2016. Les utilisateurs devront migrer vers Windows 11 pour continuer à bénéficier des mises à jour et du support technique.

Bien que les applications continueront de fonctionner après cette date, Microsoft prévient que des problèmes de performances et de fiabilité pourraient survenir progressivement. L’entreprise recommande fortement la mise à niveau vers Windows 11 pour éviter ces désagréments.

Microsoft veut pousser ses utilisateurs à passer sous Windows 11

Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de Microsoft de faire de 2025 « l’année du renouvellement PC Windows 11 ». Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft, souligne que « le renouvellement d’un PC Windows 10 sera plus crucial que l’achat d’un nouveau téléviseur ou d’un smartphone en 2025 ».

Cependant, cette transition pose un défi majeur : selon les statistiques de Statcounter, plus de 62 % des systèmes Windows utilisent encore Windows 10, contre seulement 35 % pour Windows 11. Cette réticence s’explique notamment par les exigences matérielles strictes de Windows 11, notamment le module TPM 2.0 que Microsoft qualifie de « non négociable ». Pourtant, il est bien possible de faire la mise à jour même si votre PC n’est pas officiellement compatible, mais vous ne recevrez alors aucun correctif de sécurité.

Pour adoucir cette transition, Microsoft propose pour la première fois aux particuliers une extension de sécurité payante. Moyennant 30 dollars, les utilisateurs pourront bénéficier d’une année supplémentaire de mises à jour de sécurité pour Windows 10.

Les utilisateurs qui ne peuvent pas mettre à niveau leur matériel conserveront la possibilité d’accéder aux applications Microsoft 365 via les navigateurs web Edge, Chrome, Safari et Firefox, bien que certaines fonctionnalités, notamment pour Teams, puissent être limitées.