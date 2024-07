Windows 11 n’a jamais eu autant d’utilisateurs, mais on est encore loin du compte

Windows 11 rattrape lentement du terrain sur Windows 10 en juin, atteignant son pic d'utilisateurs depuis son lancement. Mais l'écart reste encore énorme entre les deux versions alors que Microsoft redouble d'efforts pour inciter la transition vers son dernier OS.

Comme chaque mois, l’organisme Statcounter nous livre les derniers chiffres concernant la base utilisateurs de l’univers PC, et plus précisément, les différentes versions de Windows les plus utilisées.

Dernièrement, on vous rapportait que Windows 11 perdait du terrain face à son prédécesseur, Windows 10. C’était une première pour la dernière version d’un OS qui, en temps normal, ne fait que progresser auprès des utilisateurs.

Mais il semblerait que la tendance s’inverse pour Windows 11 qui a retrouvé le chemin de la « popularité » auprès des utilisateurs Windows.

Windows 11 atteint 30% de parts de marché

Le dernier rapport de Statcounter pour le mois de juin 2024 est donc plus positif pour le dernier OS de Microsoft : Windows 11 a ainsi grimpé de 2,14% alors que Windows 10 a perdu 2,23% de ses utilisateurs. L’écart reste significatif quand on sait que Windows 11 est à 29,7%, loin derrière Windows 10 à 66,1%.

Les efforts de Microsoft semblent donc payer, on observe la firme redoubler d’efforts pour inciter ses utilisateurs à passer à Windows 11 ces derniers mois. Et il est important de rappeler que la fin du support officiel pour Windows 10 est datée au 14 octobre 2025. Cependant, il existera deux solutions pour les utilisateurs voulant rester sur Windows 10 : payer un abonnement à Microsoft pour continuer à recevoir des mises à jour ou souscrire à l’offre alternative de cette start-up.

Pour beaucoup, faire la transition sur Windows 11 est un frein considérable, les différentes mises à jour d’interface ne sont pas au goût de tout le monde (notamment le menu Démarrer) et pour beaucoup, le système reste moins performant que son prédécesseur.

Mais une fois en octobre 2025, les choses pourraient bien changer : une partie d’utilisateurs passera naturellement sur Windows 11 pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité alors que ceux ne possédant pas une machine compatible devront s’équiper avec un PC plus récent.

Longue sera encore la route pour Microsoft, si la firme arrive à convaincre ses utilisateurs de l’intérêt de l’IA avec Copilot au sein de Windows 11 notamment. Et au vu de nos premiers tests, ce n’est pas encore gagné.