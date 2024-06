Windows 10 refuse de mourir : 5 ans de survie grâce à cette entreprise

Alors que Microsoft s'apprête à abandonner Windows 10, une entreprise nommée 0patch entre en scène. Sa promesse ? Prolonger la vie du système d'exploitation de 5 ans.

Alors que Microsoft a annoncé la fin du support de Windows 10 pour le 14 octobre 2025, une entreprise nommée 0patch entre en scène. Cette entreprise, spécialisée dans les micropatchs de sécurité, s’engage à fournir des mises à jour pour Windows 10 pendant 5 ans après la date fatidique. Une bouée de sauvetage inespérée pour les utilisateurs réticents à passer à Windows 11 ou dont les machines ne sont pas compatibles.

Mais comment 0patch compte-t-elle réussir là où Microsoft jette l’éponge ? L’entreprise utilise une approche différente des mises à jour traditionnelles. Au lieu de modifier les fichiers système, 0patch applique des « micropatchs » directement aux processus en cours d’exécution. Cette méthode permet des mises à jour rapides, sans redémarrage, et minimise les risques de conflits.

Les promesses et les limites de 0patch

0patch ne se contente pas de promettre des mises à jour pour le système d’exploitation. L’entreprise s’engage également à fournir des correctifs pour des applications populaires comme Adobe Reader, 7-Zip, ou encore Zoom. Une offre qui n’est pas gratuite puisqu’elle est facturée 25 euros par an et par ordinateur.

Cependant, il convient de rester prudent. Si 0patch a déjà fait ses preuves avec d’autres systèmes obsolètes comme Windows 7, la tâche s’annonce titanesque pour Windows 10. L’entreprise estime qu’une première vulnérabilité critique pourrait apparaître dès le premier mois après la fin du support officiel. Un défi de taille pour une équipe bien plus modeste que celle de Microsoft.

Les risques de rester sur Windows 10

Malgré la solution proposée par 0patch, continuer à utiliser Windows 10 après 2025 comporte des risques. Sans le support officiel de Microsoft, le système sera de plus en plus vulnérable aux attaques. 0patch pourra-t-elle vraiment combler toutes les failles ? L’expérience de Windows 7, qui compte aujourd’hui plus de 70 vulnérabilités critiques non corrigées depuis la fin de son support en 2020, incite à la prudence.

De plus, se reposer sur une entreprise tierce pour la sécurité de son système d’exploitation soulève des questions de confiance et de fiabilité. Que se passerait-il si 0patch décidait d’arrêter son service avant les 5 ans promis ?

L’alternative Microsoft : le programme ESU

Il est important de noter que Microsoft propose sa propre solution pour les entreprises qui ne peuvent pas migrer immédiatement : le programme ESU (Extended Security Updates). Cependant, cette option est généralement coûteuse et réservée aux clients professionnels, laissant les particuliers face à un dilemme.

Un des principaux défis posés par la fin de Windows 10 est que cette version Windows est la plus largement adoptée. Selon les données de Statcounter, en avril 2024, Windows 10 détenait 70,03 % de part de marché mondial. À l’inverse, Windows 11 a vu sa part d’utilisateurs diminuer de 1,03 % durant la même période.