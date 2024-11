Windows 11 : Microsoft va bientôt supprimer ces deux applications préinstallées sur vos PC

Microsoft vient d’annoncer une décision majeure concernant Windows 11 : les applications Courrier et Calendrier intégrées au système d’exploitation cesseront de fonctionner à partir du 31 décembre 2024.

Microsoft pousse depuis plusieurs mois ses utilisateurs vers la nouvelle version d’Outlook pour Windows 11, une application web unifiée qui a été officiellement lancée en août dernier. Cette transition pressée n’est pas anodine : après la date butoir du 31 décembre 2024, les utilisateurs qui n’auront pas migré vers la nouvelle application « ne pourront plus envoyer ni recevoir d’e-mails via Windows Courrier et Calendrier », prévient Microsoft.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des outils de messagerie de Microsoft. La nouvelle version d’Outlook, basée sur le web, est destinée à remplacer à terme également la version bureau complète d’Outlook. Toutefois, les entreprises bénéficieront d’un préavis de 12 mois avant toute migration forcée.

Pour aller plus loin

L’indéboulonnable Paint va enterrer le logiciel qui était censé prendre sa succession

Courrier et Calendrier vont bientôt quitter Windows 11

Pour les utilisateurs actuels, plusieurs options sont disponibles. Il est possible de désactiver temporairement le « Nouvel Outlook » dans les paramètres de l’application, ce qui permettra de continuer à consulter les e-mails en mode lecture seule après le 31 décembre. Microsoft travaille également sur une fonctionnalité de consultation hors ligne, une caractéristique essentielle pour de nombreux utilisateurs.

Les données stockées localement dans Courrier et Calendrier pourront être exportées vers la nouvelle application Outlook ou vers d’autres applications tierces grâce à une fonction d’exportation dédiée. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de ne perdre aucune information lors de la transition.

Il est à noter que les installations existantes d’Outlook classique, qu’elles soient perpétuelles ou sous licence d’abonnement, continueront d’être prises en charge au moins jusqu’en 2029. Cette longue période de transition témoigne de la volonté de Microsoft d’assurer une migration en douceur pour l’ensemble de ses utilisateurs.

Les utilisateurs qui souhaitent continuer à utiliser les anciennes applications jusqu’à la dernière minute peuvent ignorer les notifications de migration en cliquant sur « Plus tard », mais ces rappels réapparaîtront régulièrement jusqu’à la date limite du 31 décembre 2024.