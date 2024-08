L’indéboulonnable Paint va enterrer le logiciel qui était censé prendre sa succession

Devenu mythique, le logiciel Paint va continuer sa petite vie sur Windows, tandis que Paint 3D, pensé pour un jour remplacer le vieux logiciel de retouche d’image de Microsoft, va lui prendre une retraite anticipée.

Source : Frandroid

Petit ange parti pile au bon moment. Via une simple petite notification apparaissant au lancement du logiciel, Microsoft a annoncé que Paint 3D allait bientôt être abandonné. Comme l’a remarqué Windows Central, à partir du 4 novembre 2024, l’application ne sera plus disponible sur le Microsoft Store et ne recevra plus aucune mise à jour. Elle continuera sans doute à être utilisable, mais n’évoluera plus.

Annoncé en grande pompe en 2016, Paint 3D devait être le successeur de l’antédiluvien logiciel Paint qui, à l’époque, n’avait pas été mis à jour depuis plus de 10 ans. Convaincue que l’avenir serait à chercher du côté du Hololens et de la modélisation d’objet, la firme de Redmond voulait donc changer d’ère en mettant à la retraite son vieux logiciel hérité du siècle dernier.

Vieux pots, meilleure soupe

Devant la bronca populaire cependant, Microsoft a accepté de faire cohabiter Paint et Paint 3D sur Windows 10 et Windows 11… avant d’étonnement de se débarrasser de Paint 3D donc. Trop complexe, pas adapté aux besoins de ces utilisateurs et utilisatrices, Paint 3D n’a pas rencontré le succès escompté tandis que le Paint « classique » a eu le droit à une seconde jeunesse.

Avec la sortie de Windows 11, Paint a eu le droit à une nouvelle interface utilisateur et, fin 2023, le logiciel de création d’images recevait une mise à jour majeure qui ajoutait (enfin) la gestion des calques ainsi qu’une bonne dose d’intelligence artificielle. Ce faisant, Microsoft scellait encore un peu plus le sort de Paint 3D qui n’avait plus grand argument à faire valoir face à son concurrent et grand cousin.

Une app presque quarantenaire

La longévité de Paint dans le secteur logiciel est assez exceptionnelle. La première version du logiciel (qui n’était rien d’autre qu’une copie approuvée d’un autre logiciel nommé Paintbrush, développé par ZSoft Corporation) a vu le jour en 1985. Depuis, l’application est restée, sous une version ou une autre, une pierre angulaire de l’expérience Windows, offrant à toutes les personnes qui se connectent pour la première fois à un ordinateur un logiciel de retouche simple et efficace.

Paint 3D va donc rejoindre le cimetière des applications Microsoft, déjà peuplé de Cortana et des applications « Courrier » et « Calendrier » dont l’entreprise s’est débarrassée en mars dernier.