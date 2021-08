Windows 11 : Microsoft dévoile un tout nouveau look pour Paint

Windows 11 va marquer une refonte graphique pour Windows. Les applications fournies avec le système comme Paint auront aussi droit à leur coup de pinceau.

Quand il ne complique pas l’utilisation de navigateur alternatif de façon absurde, Microsoft travaille à la refonte de ses applications sur Windows 11. Une première vague de nouvelles versions des applications est proposée sur le programme Windows Insider pour être testée.

Panos Panay, qui supervise le développement de Windows 11 pour Microsoft, a commencé à présenter les prochaines applications qui auraient le droit à une refonte, à commencer par Paint.

Une refonte pour une application qui en avait besoin

Paint est l’une des applications historiques de Windows. C’est l’un des premiers logiciels que j’ai utilisés étant enfant pour m’amuser à dessiner sur l’ordinateur, et pour cause elle permet de commencer à prendre en main la souris. Depuis, Paint a été mis à jour quelques fois, mais Microsoft a tenté de la remplacer par Paint 3D avec Windows 10. Le succès n’a, semble-t-il, pas été au rendez-vous. Paint est resté l’application par défaut pour de nombreuses personnes et désormais, Microsoft va proposer une mise à jour directement pour cette application.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

La vidéo est assez courte, mais on peut voir quelques changements importants pour Paint. En plus d’une refonte esthétique pour moderniser l’expérience, on peut noter que le canevas qui sert au dessin ou à la retouche est désormais au centre de l’application plutôt qu’en haut à gauche. L’application semble aussi proposer de meilleurs choix de couleurs et de taille de pinceaux.

Voici une comparaison entre la version actuelle de Paint et la nouvelle version présentée pour mieux voir les différences. La modernisation peut paraître assez simple ici, car Paint revient vraiment de loin.

Bonne nouvelle, l’application va aussi gérer le thème sombre de Windows. Ce n’était pas le cas actuellement.

Cette nouvelle version de Paint devrait être proposée dès la sortie de Windows 11 dont le lancement est prévu pour la fin de l’année.