Windows 11 : utiliser Chrome par défaut devient absurdement plus compliqué

Sur Windows 11, changer de navigateur par défaut (pour utiliser Google Chrome au lieu de Microsoft Edge par exemple) devient plus long et complexe alors que le processus était bien plus simple jusqu'ici.

Windows 11 est la nouvelle version de l’OS de Microsoft. Cette mouture recèle plein de belles choses, notamment au niveau du design qui a été revisité et modernisé. Cependant, évolution rime parfois plus avec régression qu’amélioration. Or, c’est malheureusement le cas ici pour la configuration du navigateur web par défaut sur votre PC. Explications.

Sur Windows 11, lorsque vous ouvrirez un lien après avoir installé un navigateur tiers, le système d’exploitation affichera une fenêtre demandant avec quel logiciel vous souhaitez exécuter cette action. Par défaut, Microsoft Edge sera évidemment proposé, mais vous aurez aussi la possibilité de choisir Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ou un autre (si vous l’avez installé). Rien de nouveau jusqu’ici.

Toutefois, si à cette étape-là vous oubliez de cocher la case « Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .xxx », alors les choses deviennent plus corsées par la suite.

Un processus inutilement plus long

Le navigateur tiers — Chrome par exemple — que vous préférerez peut-être utiliser affichera de temps à autre vous incitant à faire de lui votre navigateur par défaut. Si vous acceptez, vous allez être redirigé vers les paramètres système, dans le menu Applications par défaut.

Sur Windows 10, cette fenêtre se contente de vous proposer de changer de navigateur web préféré. Sur Windows 11, Microsoft a décidé de complexifier la tâche à l’absurde. Il vous faudra en effet configurer l’application à utiliser par défaut pour chaque type de lien et de fichiers : HTM, HTML, SHTML, PDF, WEBP, HTTP, HTTPS, etc.

Pour le dire autrement, si vous ne prenez pas le temps de cocher chaque case, Windows 11 pourrait ouvrir vos liens http avec Edge, mais passer sur Chrome pour le https. La démarche devient inutilement plus longue. Éventuellement, Microsoft aurait pu proposer une option supplémentaire permettant cette personnalisation plus poussée à la petite poignée d’utilisateurs potentiellement intéressés. Cela aurait été bien mieux que de forcer tout le monde à passer par ce processus contraignant.

La concurrence grince des dents

Proposer plus de granularité dans l’expérience utilisateur est toujours une bonne chose, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de la simplicité. Sans surprise, concurrence n’apprécie pas non plus le geste. « Depuis Windows 10, les utilisateurs doivent prendre des mesures supplémentaires et inutiles pour définir et conserver les paramètres de leur navigateur par défaut. Ces obstacles sont pour le moins déroutants et semblent conçus pour empêcher l’utilisateur de choisir un navigateur non Microsoft », déplore Selena Deckelmann, vice-présidente chez Firefox, sollicitée par The Verge.