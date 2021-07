Windows 10 21H2 : Microsoft annonce la prochaine mise à jour majeure de son ancien système

Windows 11 a beau être sous les projecteurs, il ne faut pas oublier Windows 10. Microsoft dévoile la prochaine mise à jour majeure du système.

Du côté de Microsoft, tous les yeux sont tournés vers Windows 11 dont la sortie est prévue pour la fin de l’année. Pourtant, comme on l’a appris depuis la présentation, ce nouvel OS va laisser de côté beaucoup de machines qui tournent aujourd’hui sous Windows 10.

Aujourd’hui ce sont plus de 1,3 milliard d’appareils qui tournent sous Windows 10 d’après Microsoft. Pour ces machines, Microsoft prépare une nouvelle mise à jour pour la fin de l’année : Windows 10 21H2.

Une mise à jour pauvre en nouveautés

Alors que l’on pouvait espérer voir certaines nouveautés de Windows 11 faire le passage vers Windows 10, les deux systèmes ayant la même base technologique, il n’en sera rien. Vu la liste des nouveautés, il est clair que Microsoft aimerait mettre Windows 10 sur une voie de garage en attendant la fin du support prévu en 2025.

Voici ce qui est annoncé aujourd’hui par Microsoft :

Support du standard WPA3 H2E pour améliorer la sécurité Wi-Fi

Support de la connexion sans mot de passe avec Windows Hello for Business pour déployer plus rapidement des machines

Support du GPU dans les applications WSL (Windows Subsystem for Linux) et Azure IoT Edge for Linux on Windows

On est donc sur des nouveautés visant essentiellement le monde du travail. À cela on peut ajouter que Microsoft a promis de déployer le nouveau Microsoft Store de Windows 11 sur Windows 10 et on peut peut-être espérer l’arrivée de l’intégration de xCloud à l’application Xbox pour le Xbox Game Pass.

Les membres du programme Insider qui étaient en Beta avec des machines non compatibles Windows 11 vont être déplacés vers le canal Release Preview pour commencer à tester Windows 10 21H2.

Reste à savoir quelles sont les nouveautés que Microsoft proposera à l’avenir pour Windows 10. Espérons que l’année 2022 sera plus riche pour les utilisateurs de ce système qui devrait garder l’immense majorité du parc installé sous Windows.