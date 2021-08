Windows 11 : Microsoft sort une première vague de refonte des applications

Les applications proposées avec Windows 11 auront aussi le droit à un travail pour les rendre plus modernes et harmonieuses.

Les petites annonces de Panos Panay faisaient en fait office de teasing. Microsoft lance une nouvelle version de Windows 11 Insider, accompagné des premières nouvelles applications du système.

Capture d’écran et calculatrice

On parle ici des applications « inbox », c’est-à-dire celles qui sont installées avec le système et que l’on peut même confondre avec. L’outil capture d’écran a ainsi été refait pour adopter l’interface de Windows 11 et fusionner définitivement avec l’outil de croquis.

On retrouve également une nouvelle version de la calculatrice, l’application open source de Microsoft qui a déjà gagné beaucoup de fonctions. Ici, la firme met en avant l’intégration des graphes très pratiques au collège et au lycée notamment pour représenter et comparer des fonctions.

Une application Courrier décevante

L’application Courrier et Calendrier de Windows a aussi été revue, mais les modifications sont très légères. Microsoft indique un nouveau style visuel et des coins arrondis pour coller à Windows 11.

On reste un peu sur notre faim quant à ces modifications légères. La firme propose en effet une bien meilleure application de gestion du courrier… sur macOS et mobile.

Et des changements pour Windows 11

Ces nouvelles applications sont disponibles pour le moment uniquement pour le programme Insider dans le canal Dev. Mais Microsoft propose aussi une mise à jour de Windows 11 pour le canal Dev et le canal Beta.

La version 22000.132 ajoute réintroduit notamment le chat intégré de Microsoft Teams à la barre des tâches. Pour le reste, il s’agit surtout d’une vague de correctifs de bugs en tout genre. Windows 11 gagne beaucoup en stabilité cet été.