Windows 11 : Microsoft dévoile le nouvel outil capture d’écran

Panos Panay, le patron de Windows chez Microsoft, a présenté le nouvel outil de capture d'écran de Windows 11.

Windows 11 doit marquer une nouvelle génération de PC pour Microsoft. La firme veut retravailler les fonctions les plus utilisés, mais aussi certains outils bien pratiques comme la capture d’écran. Depuis Windows 7, le système intègre en effet un outil capture d’écran qui permet de facilement sauvegarder l’image d’une fenêtre, d’une zone en particulier ou de l’écran entier. Avec Windows 11, l’outil va être revu.

Avec Windows 10, Microsoft avait laissé de côté l’outil capture d’écran, qui était toujours disponible, mais plus mis en avant. À la place, le système proposait « capture d’écran et croquis » accessible depuis Windows + Maj + S. L’outil était vraiment intégré au système et permettait de facilement prendre des notes, notamment avec un stylet, par-dessus la capture d’écran.

Pour Windows 11, Microsoft va mélanger les deux approches. L’outil capture d’écran Windows 7 va avoir le droit à une toute nouvelle interface aux couleurs de Windows 11. Le raccourci Windows + Maj + S va toujours permettre de lancer une capture, qui reprendra plutôt l’interface de l’outil de Windows 10.

C’est Panos Panay lui-même qui a annoncé cette refonte sur Twitter avec une courte vidéo.

Here is a first look at the new #Windows11 Snipping Tool. Coming to #WindowsInsiders soon! Great work from the team #pumped pic.twitter.com/pvlhKp1Eia

— Panos Panay (@panos_panay) August 4, 2021