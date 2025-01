Microsoft veut faire oublier Windows 10 en 2025

Alors que 2025 a commencé, Microsoft ne fait pas dans la dentelle : Windows 10 doit céder sa place, et vite. Le géant de Redmond multiplie les initiatives pour convaincre — ou forcer ? — les utilisateurs à migrer vers Windows 11.

Microsoft a clairement affiché ses ambitions pour 2025 : ce sera « l’année du rafraîchissement des PC sous Windows 11 ». Une déclaration qui fait suite à une année 2024 marquée par des notifications insistantes invitant les utilisateurs de Windows 10 à effectuer la mise à niveau. La stratégie est claire : Microsoft veut en finir avec la fragmentation de son parc d’utilisateurs.

L’entreprise va même plus loin dans sa communication, affirmant par la voix de Yusuf Mehdi, son vice-président exécutif, que le renouvellement d’un PC Windows 10 sera « plus important que l’achat d’un nouveau téléviseur ou d’un smartphone en 2025« .

L’Intelligence Artificielle comme argument massue

Pour convaincre, Microsoft mise sur Copilot et bientôt Recall. Si Microsoft n’a pas de stand officiel au CES cette année, sa présence se fait sentir à travers ses partenaires.

Pour aller plus loin

Vous voulez tester Recall, la fonctionnalité controversée de Windows 11 ? Voici comment faire

L’annonce de l’intégration de Copilot dans les téléviseurs LG et Samsung montre la volonté de l’entreprise d’étendre son écosystème d’IA bien au-delà des PC.

Microsoft Copilot Télécharger gratuitement

La question qui fâche : 30 dollars ou Windows 11 ?

Le véritable enjeu de 2025 sera le choix proposé aux utilisateurs : payer 30 dollars pour une année supplémentaire de mises à jour de sécurité sur Windows 10, ou franchir le pas vers Windows 11.

Une décision qui pourrait s’avérer complexe pour de nombreux utilisateurs, particulièrement ceux disposant de machines plus anciennes qui ne répondent pas aux exigences matérielles de Windows 11.

Si vous souhaitez continuer à recevoir des mises à jour de sécurité et bénéficier des dernières fonctionnalités, vous n’aurez pas d’autre choix que de migrer vers Windows 11. Mais attention, cette migration peut s’avérer plus compliquée que prévu, car Windows 11 a des exigences matérielles plus élevées que son prédécesseur.

Pour aller plus loin

Si vous avez un PC Windows 10, Microsoft va vous faire payer votre sécurité

Avant de vous lancer dans la migration, il convient donc de vérifier que votre ordinateur est compatible avec Windows 11. Pour cela, vous pouvez utiliser l’outil de vérification de compatibilité proposé par Microsoft sur son site d’assistance. Si votre ordinateur est compatible, vous pourrez alors télécharger et installer Windows 11 en suivant les instructions fournies par Microsoft.

Si votre ordinateur n’est pas compatible avec Windows 11, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit envisager de changer d’ordinateur, soit de passer à un autre système d’exploitation, comme Linux par exemple. Vous pouvez également choisir de continuer à utiliser Windows 10, en étant conscient des risques de sécurité que cela peut engendrer.