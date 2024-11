Vous voulez tester Recall, la fonctionnalité controversée de Windows 11 ? Voici comment faire

Après des mois de tergiversations et de promesses contradictoires, Microsoft a enfin commencé à déployer l’assistant Recall qui observe tout ce que vous faites sur votre PC. Mais les conditions pour l’utiliser sont strictes.

Source : Microsoft

Présenté comme une révolution, épinglé pour sa sécurisation douteuse et enfin rejeté par certains utilisateurs et utilisatrices, Recall a enfin commencé sa vie au sein de Windows. Dans un billet de blog repéré par Windows Latest, Microsoft a annoncé le déploiement de sa fonctionnalité polémique au sein de Windows. Enfin… presque.

En effet, le déploiement initial de cette fonctionnalité se fait à toute, toute petite échelle pour le moment. Probablement pour éviter les inévitables scandales qui pourraient arriver si Windows déployait son outil sur les millions de machines Windows 11 à travers le monde.

Quelles contraintes pour activer Recall ?

Comme nous le notions en septembre dernier, Recall arrive d’abord et avant tout sur les PC Copilot+. Mais toute cette ligne de PC n’y a pas droit. Voici la configuration matérielle et logicielle nécessaire pour profiter de cette fonctionnalité.

Un PC Copilot+ équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon Series X

Une machine inscrite au programme Windows Insider (sur la branche Dev preview)

La dernière version de l’OS (26120.2415) installé

Si votre ordinateur coche toutes ces cases, alors vous pouvez partir à la découverte de Recall dès aujourd’hui. Sinon, il vous faudra attendre un déploiement plus large de la part de Microsoft.

Une fois la mise à jour 26120.2415 téléchargée et installée, vous pourrez lancer Recall depuis le menu démarrer de Windows, comme n’importe quelle autre application. Une fois le programme lancé, ce dernier vous demandera explicitement d’activer l’option de sauvegarde des captures d’écran, cette dernière étant sur Off par défaut.

Si vous voulez tester l’outil cependant, assurez-vous d’avoir aussi BitLocker d’activé sur votre PC et l’option de Secure Boot sur On. Il vous faudra également accepter l’utilisation de Windows Hello pour vous identifier à chaque fois que vous voulez utiliser Recall. Toutes ces contraintes sont là pour s’assurer que personne d’autre que vous n’a accès aux informations potentiellement privées enregistrées par Recall.

Les filtres mis en place par Recall // Source : Microsoft

À ce propos, si vous voulez empêcher Recall d’enregistrer certaines informations, Windows offre quelques options pour cela. Au sein de l’application Paramètres, dans le menu « Vie privée et sécurité » et en cliquant sur « Recall & snapshots », vous pourrez empêcher le logiciel d’enregistrer votre activité au moment de renseigner des mots de passe ou des numéros de carte bleue. Il est également possible de créer des règles personnalisées pour empêcher Recall de faire des captures d’écran lorsque vous utilisez certaines apps ou que vous surfez sur certains sites.