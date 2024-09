Désinstallable ? Pas désinstallable ? La polémique sur la fonctionnalité Recall de Windows 11 continue de faire l’unanimité contre elle

Déjà largement décriée pour ses importants problèmes de sécurité, la fonctionnalité Recall de Windows 11 devient un boulet pour Microsoft, comme le prouve la dernière bourde de l’éditeur.

C’était trop beau pour être vrai. À en croire les dernières Unes de la presse spécialisée, la possibilité que Recall puisse être purement et simplement désinstallé sur Windows 11 avait largement réjoui les technophiles. L’outil, entaché de polémiques en tout genre depuis son lancement, a brièvement été listé dans la liste des fonctionnalités désinstallables de Windows 11 dans la dernière version bêta (KB5041865) du système.

À peine les utilisatrices et utilisateurs ont-ils eu le temps de se réjouir de ce détail que Microsoft douchait leur espoir : la présence de Recall dans le menu des fonctionnalités Windows optionnelles n’est qu’un bug. Brandon LeBlanc, responsable produit chez Microsoft, a expliqué à The Verge que la petite case permettant de désinstaller Recall serait « supprimée lors d’une prochaine mise à jour ».

Pas encore sortie, déjà mal reçue

Enterré dans un sous-menu du panneau de configuration, le fait que cette option de désinstallation ait tellement fait parler d’elle en dit déjà long sur l’accueil glacial auquel Recall a eu le droit depuis son annonce. Problématique pour la vie privée, mal sécurisée, retardée à mainte reprise, l’outil n’en finit plus de pourrir la vie de Microsoft.

La firme a pourtant annoncé que la fonctionnalité serait optionnelle et désactivée par défaut sur les PC Copilot +, mais la possibilité de désinstaller purement et simplement l’outil a tout de même fait naître une pointe d’espoir chez certains et certaines. Une preuve de plus, s’il en faut, de la mauvaise réputation que se traîne cette fonctionnalité depuis plusieurs mois maintenant, et ce alors même qu’elle n’est même pas officiellement disponible.

L’UE forcera-t-elle la main de Microsoft ?

Il est possible malgré tout que cette fonctionnalité finisse par réellement être désinstallable, mais pour les internautes européens seulement. Contraint par le Digital Markets Act (DMA), Microsoft a déjà dû offrir une option de désinstallation pour Edge et Bing sur les ordinateurs vendus sur le vieux continent.

Si Recall ne rentre pas spécifiquement dans le périmètre du DMA, puisque le texte vise surtout à limiter les abus de position dominante, il est possible que Microsoft tente de jouer la prudence en intégrant, si besoin, une petite case à cocher pour désinstaller l’outil. Après tout, Apple a bien affirmé que la réglementation européenne l’empêchait de lancer ses fonctionnalités d’IA sur les iPhone européens.