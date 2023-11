Microsoft va bouleverser Windows 11 : merci l’Union européenne

Microsoft a annoncé plusieurs changements importants pour suivre la nouvelle réglementation européenne. Les utilisateurs vont notamment pouvoir totalement désinstaller Microsoft Edge, le navigateur maison.

En 2024, l’Union européenne met en place un changement profond de sa réglementation avec l’arrivée du Digital Markets Act, ou DMA. Les services les plus puissants et les plus populaires vont faire face à des contraintes assez sévères pour favoriser les consommateurs et la concurrence.

C’est ainsi qu’Apple s’est enfin décidé à adopter le RCS pour remplacer le SMS et rendre l’envoi de messages entre iOS et Android beaucoup plus moderne. Microsoft est également la cible du DMA, et la firme a dévoilé un certain nombre de changements à venir pour Windows.

Windows 11 : les changements à venir en 2024

Contrairement à Apple, Microsoft a fait le choix peu habituel de sa part de limiter ces changements au seul marché européen. Ainsi, les PC sous Windows 10 22H2 ou Windows 11 23H2 seront mises à jour d’ici au 6 mars 2024 dans l’Espace économique européen (EEE) pour suivre les directives du DMA.

Voici les changements annoncés. Les composants système, obligatoires pour le fonctionnement de Windows (Explorateur de fichiers par exemple), seront désormais bien identifiés indépendamment des simples applications optionnelles intégrées par Microsoft.

Ces applications jugées optionnelles seront donc désinstallables par l’utilisateur. Voici la liste des applications désormais optionnelles que l’utilisateur pourra désinstaller de Windows :

Camera ;

Cortana ;

Microsoft Edge ;

La recherche sur le Web avec Microsoft Bing ;

Microsoft Photos.

Dans cette liste, on peut surtout souligner la présence du navigateur Microsoft Edge. Non seulement les utilisateurs pourront choisir un autre navigateur par défaut, mais ils pourront désormais complètement supprimer le navigateur web de Microsoft. Il s’agit d’un combat de longue date de la part de l’Union européenne, remontant à l’époque où Internet Explorer était en position dominante en Europe du fait de son intégration à Windows.

Microsoft va également rendre Windows davantage interopérable avec des services concurrents. Par exemple, il sera possible pour un autre moteur de recherche, comme Google, d’être intégré dans le module de recherche de Windows où actuellement seul Bing peut afficher des résultats.

Il sera enfin possible de désactiver le flux d’actualité Microsoft News du panneau de widgets. Là encore, d’autres plateformes pourront aussi proposer leurs services pour remplacer celui de Microsoft.

Les changements annoncés par Microsoft seront disponibles en test dans un premier temps dans le programme Windows Insider avec le canal Release Preview (build 22631.2787). Dans les semaines à venir, ces changements seront déployés pour la version stable de Windows 10 et Windows 11.

Pour déterminer si votre PC est présent dans l’Espace économique européen (EEE) et doit prendre en charge ces changements, Microsoft va se baser sur la « région » configurée dans les paramètres de Windows.