Votre PC n’est toujours pas compatible avec Windows 11 ? Microsoft met fin à vos espoirs

Microsoft vient de réaffirmer sa position ferme concernant l’installation de Windows 11 sur des ordinateurs ne répondant pas aux exigences matérielles minimales.

Au cœur de cette politique qui restreint la compatibilité de Windows 11 se trouve le module TPM 2.0 (Trusted Platform Module), un composant essentiel pour la sécurité moderne des ordinateurs. Ce module, qui peut être soit un composant physique soit intégré au firmware de la carte mère, joue un rôle crucial dans le stockage des clés de chiffrement, des mots de passe et des certificats.

La firme de Redmond a récemment mis à jour sa documentation technique pour inclure un avertissement sans équivoque : les utilisateurs qui tenteraient d’installer Windows 11 sur du matériel non compatible le feraient « à leurs risques et périls ». Les PC concernés ne recevront plus de mises à jour et ne seront plus couverts par la garantie du fabricant en cas de problème.

Microsoft durcit sa position sur Windows 11 et le matériel obsolète

Cette position intransigeante s’explique par les avantages significatifs qu’offre le TPM 2.0 par rapport à son prédécesseur. Il permet notamment une meilleure intégration avec les fonctionnalités de sécurité avancées de Windows 11, comme Windows Hello et BitLocker, ce dernier étant désormais activé par défaut dans la version 24H2.

Microsoft qualifie désormais le TPM 2.0 de « standard non négociable » pour l’avenir de Windows, signalant clairement qu’il n’y aura pas d’assouplissement des exigences matérielles. Pour les organisations et utilisateurs disposant encore d’ancien matériel, cela implique un choix cornélien : investir dans de nouveaux équipements ou rester sur Windows 10, dont le support prendra fin en octobre 2025.

Il existe toutefois une alternative pour les utilisateurs déterminés. Microsoft permet en effet l’installation forcée de Windows 11 sur des machines non compatibles. Les utilisateurs peuvent contourner les restrictions en acceptant explicitement un avertissement qui les informe des risques potentiels. Cette option reste cependant déconseillée car elle implique l’absence de support et de mises à jour de sécurité, exposant potentiellement l’ordinateur à des vulnérabilités. De plus, toute détérioration du PC liée à des problèmes de compatibilité ne sera pas couverte par la garantie du fabricant.

Pour les utilisateurs de Windows 10 dont les machines ne répondent pas aux critères, Microsoft propose une extension de support de 12 mois moyennant 30 dollars, mais encourage vivement l’acquisition de nouveau matériel compatible pour profiter pleinement des fonctionnalités de sécurité modernes de Windows 11.