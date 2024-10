Microsoft Office 2024 est disponible sans abonnement

La suite bureautique de Microsoft est désormais disponible en achat unique et définitif, une première depuis 2021. Quelles sont les nouveautés d’Office 2024 ?

Source : Microsoft

Microsoft vient de lancer une nouvelle version de sa célèbre suite bureautique : Office 2024. Cette édition, disponible depuis le 1er octobre, marque un tournant dans la stratégie de l’entreprise en proposant une alternative à l’abonnement Microsoft 365. En effet, il est désormais possible acquérir une licence perpétuelle d’Office 2024. Cela permet de passer par un achat unique plutôt qu’un modèle par abonnement.

Microsoft propose deux versions distinctes d’Office 2024. La première, baptisée « Office Famille 2024 », est commercialisée au prix de 149 euros. Elle comprend les applications essentielles telles que Word, Excel, PowerPoint et OneNote, et peut être installée sur un PC ou un Mac. La seconde option, « Office Famille et Petite Entreprise 2024 », est proposée à 299 euros. Cette version plus complète inclut également Outlook et octroie des droits d’utilisation commerciale.

Rappelons que Microsoft 365 est proposé à 69 euros par an pour un forfait individuel ou 99 euros par an pour un forfait familial (jusqu’à six personnes). La formule offre un accès continu aux dernières fonctionnalités et mises à jour.

Microsoft Office 2024 // Source : Microsoft

Des versions à l’achat unique, mais verrouillées

Attention, ces versions d’Office 2024 sont dites « verrouillées ». En effet, contrairement aux versions par abonnement de Microsoft 365, elles ne bénéficieront pas de mises à jour régulières apportant de nouvelles fonctionnalités. Toutefois, elles recevront bien les mises à jour de sécurité nécessaires.

Quelles nouveautés dans Office 2024 ?

Microsoft a intégré de nombreuses améliorations dans Office 2024 et plus particulièrement dans chacune des applications de la suite.

Excel 2024 veut offrir des performances améliorées, notamment lorsqu’il s’agit d’utiliser simultanément plusieurs classeurs. En outre, on peut aussi compter sur de nouvelles fonctions facilitant la manipulation de texte et de tableaux dans les feuilles de calcul. Ainsi, la fonction IMAGE permet d’intégrer facilement des images provenant du web, tandis que l’utilisation de tableaux dynamiques dans les graphiques offre une mise à jour automatique des données.

Microsoft Office 2024 // Source : Microsoft

PowerPoint 2024 introduit deux fonctionnalités majeures : Cameo et Recording Studio. Cameo permet d’intégrer un flux vidéo en direct directement dans les diapositives rendant les présentations plus interactives. Recording Studio, quant à lui, facilite l’enregistrement de narrations, d’animations et de transitions pour des exposés plus fluides et professionnels. De plus, on peut ajouter des sous-titres aux éléments audio et vidéo.

Outlook 2024 embarque un outil de vérification automatique de l’accessibilité des e-mails. Selon Microsoft, les capacités de recherche ont été améliorées afin d’obtenir des résultats plus pertinents pour les messages, les pièces jointes, les contacts et les événements. Les utilisateurs Mac bénéficient désormais de la possibilité de personnaliser les gestes de balayage dans Outlook.

Word 2024 intègre une fonctionnalité de récupération de session particulièrement utile. En cas de fermeture inattendue de l’application, Word restaure automatiquement tous les documents ouverts, évitant ainsi la perte de travail non sauvegardé. Il est maintenant possible de réagir aux commentaires par des « likes » dans les documents pour une meilleure collaboration.

Microsoft Office 2024 // Source : Microsoft

Enfin, notez qu’Office 2024 propose une refonte graphique, inspirée de l’esthétique de Windows 11.

Office 2024 est compatible avec Windows 10 et Windows 11, ainsi qu’avec les trois dernières versions de macOS. L’utilisation de la suite nécessite un compte Microsoft et une connexion Internet, bien que cette dernière ne soit requise que pour l’installation, l’activation et les mises à jour de sécurité.