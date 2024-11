Le marché du smartphone repart à la hausse, mais pas pour les raisons que vous croyez

Dans la grande course aux parts de marché, Android signe une année 2024 plutôt encourageante, tandis qu’Apple peine à convaincre d’après les derniers chiffres du cabinet IDC.

Le Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Les mobiles pliables et l’intelligence artificielle sont-ils venus au secours d’un marché du smartphone atone ? D’après les derniers chiffres du cabinet d’analyse IDC, la réponse est environ « non » et « non ». Alors que le secteur a eu du mal à se relever d’une gueule de bois post-Covid, il semble que la vente de smartphone soit repartie à la hausse, mais sans tambour ni trompette.

D’après IDC, la vente de smartphone aurait crû de 6,2 % en 2024 pour atteindre 1,2 milliard d’unités vendues. Une trajectoire plus rassurante pour les constructeurs que celles débutées ces deux dernières années. Mais, contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas les mobiles les plus avancés technologiquement qui tirent le marché vers le haut.

L’entrée de gamme Android domine

D’après le cabinet d’analyse, Android signe une croissance de 7,6 % dans le monde, majoritairement grâce à la vente de téléphone entrée de gamme en Amérique latine, en Chine ou sur le continent africain. Face à ce tsunami de téléphones peu chers, Apple semble avoir bien du mal à se faire une place puisque la vente de mobile iOS a augmenté de seulement 0,4 % cette année. IDC s’attend cela dit à ce que le vent tourne puisque, en 2025, « iOS devrait croître de 3,1 %, […] dépassant la croissance de 1,7 % prévue pour Android ».

Le volume de mobiles Android et iOS vendu avec le prix moyen d’achat en surimpression // Source : IDC

Mais quid des deux grandes innovations que sont les smartphones pliables et les mobiles dopés à l’intelligence artificielle alors ? Hé bien l’une semble cannibaliser l’autre. Si le secteur des mobiles pliables a tout de même affiché une croissance de 10,5 % en 2024 et devrait continuer sur sa lancée pour les années à venir, « le rythme de la croissance ralentit, car les fabricants chinois (qui sont les moteurs de ce segment) recentrent leur attention et leurs investissements sur les smartphones IA », note IDC. Sans compter les inquiétudes autour de la durabilité de ces mobiles et du « manque de cas d’usage spécifique », continue l’organisme.

L’IA prend son temps pour s’imposer

L’IA gagnerait donc la guerre de l’innovation dans le monde mobile, mais n’est pas exactement prête à s’imposer complètement. « Bien que l’IA continue d’être un sujet chaud et une priorité majeure pour de nombreux fabricants, elle n’a pas encore eu d’impact significatif sur la demande et n’a pas encore entraîné de renouvellement précoce », explique Nabila Popal, analyste pour IDC. D’après les projections de l’entreprise, l’IA devrait continuer à s’installer à bas bruit dans le secteur et équiper 70 % des mobiles d’ici à 2028.

Pour IDC, l’intelligence artificielle n’a pas encore trouvé sa fonctionnalité « indispensable » qui pourrait faire craquer le grand public et créer un « super cycle » de renouvellement que tous les constructeurs attendent avec impatience ces dernières années. La plupart des consommateurs et consommatrices semblent pour le moment adopter une posture attentiste face à cette technologie.