Avez-vous envie des fonctions IA dans vos smartphones ?

Le Samsung Galaxy S24 a été officialisé cette semaine et fait la part belle à l'IA. Un mouvement de fond dans le secteur, ce qui nous a fait poser cette question : est-ce que ces nouvelles fonctionnalités vous font envie ? Venez donner votre avis !

Ça y est ! Les Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra sont enfin officiels. Sans surprise, ces nouveaux flagships intègrent une grande quantité de fonctions issues de l’intelligence artificielle, ce que soit pour la photo, la prise de notes, la recherche Google ou la traduction.

Des fonctions qui reprennent donc globalement ce que proposent les Google Pixel et qui marquent un tournant dans les promesses des téléphones haut de gamme. Mais quid du consommateur ?

Une IA omniprésente

Avec l’IA générative dans la création et la retouche de vos photos et vidéos, des fonctionnalités de recherche et de traductions avancées ou encore une fonction pour reformuler vos messages écrits, Galaxy AI (nom de l’intelligence artificielle de Samsung) épate.

Problème cependant : toutes ces fonctions pourraient devenir payantes, un peu à l’image de ce que propose Microsoft. Chez Google toutefois, faire payer ne semble pas être à l’ordre du jour.

En avez-vous envie ?

Tout cela est bien beau, mais une question subsiste : la demande existe-t-elle ? Voulez-vous que votre prochain smartphone ait ces fonctionnalités boostées par l’IA ? Est-ce un élément qui peut faire nettement pencher la balance lors de votre achat ? C’est l’heure de voter :

Je veux que mon prochain smartphone ait des fonctionnalités issues de l'IA

Ce sera un argument supplémentaire dans mon choix, mais pas déterminant

C'est quelque chose qui m'indiffère

Je ne veux pas avoir d'IA dans mon smartphone

N’hésitez pas à développer votre choix en commentaires ci-dessous, tout en restant évidemment cordial dans vos échanges. Le résultat final du sondage sera connu à la fin de la semaine prochaine !