Fenix 8 : notée 9/10, la montre d’exception de Garmin profite de 200 € de remise durant le Prime Day

Précise, très complète et endurante, la Garmin Fenix 8 est l’une des meilleures montres connectées pour le sport du marché. Si elle est, à la base, très chère, elle bénéficie d’une belle promotion pendant le Prime Day d’Amazon : on la trouve ainsi à 801,99 euros au lieu de 999,99 euros.

La Garmin Fenix 8 est une vraie référence dans le domaine des montres connectées taillées pour les sportifs. Ce modèle haut de gamme cumule les atouts : design robuste, écran lumineux, multitude de mesures liées au sport ou à la santé… Son point faible ? Son prix, exorbitant en temps normal. Heureusement, pendant le Prime Day d’Amazon, elle bénéficie d’une réduction de 200 euros. C’est toujours ça de pris.

Les points forts de la Garmin Fenix 8

Une montre solide et résistante

Une dalle Amoled lumineuse de 1,4 pouce

Un suivi GPS précis

L’ECG enfin disponible

Lancée à 999,99 euros, la Garmin Fenix 8 (47 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 801,99 euros sur Amazon.

Une montre solide pour les sportifs aguerris

Si vous recherchez une montre fine et élégante, la Garmin Fenix 8 ne sera pas celle qu’il vous faut. En effet, avec son boîtier en acier inoxydable bien épais, son apparence robuste et ses vis bien visibles, elle adopte un design résolument sportif et baroudeur. Au moins, sa solidité et sa résistance rassureront les amateurs de sports d’extérieur. D’ailleurs, cette Fenix 8 est certifiée 10 ATM, ce qui veut dire qu’elle est étanche jusqu’à 100 mètres. Elle peut même être utilisée en plongée jusqu’à 40 mètres.

Côté écran, on a ici droit à une dalle Amoled de 1,4 pouce, proposant une définition de 454 x 454 pixels et une densité de 324 pixels par pouce. Elle est aussi protégée par un verre Gorilla Glass 3. À l’usage, la montre offre un affichage vif, avec des contrastes infinis et même une excellente luminosité. Un capteur de luminosité est également disponible, de même qu’un mode Always-On. La montre intègre par ailleurs son propre assistant vocal, qui est un peu gadget selon nous, ainsi qu’une lampe flash LED. L’interface de la montre est de son côté assez riche et complète, mais parfois un peu complexe. Notez aussi qu’il est possible de passer des appels téléphoniques, mais uniquement en Bluetooth.

Des mesures vraiment précises

Comme toute bonne montre haut de gamme, la Fenix 8 embarque une multitude de capteurs. On profite ainsi du capteur cardio optique Elevate Gen 5, d’un suivi GNSS multibande, d’une mesure de la SpO2, d’un altimètre barométrique, d’un accéléromètre et d’un gyroscope. Concernant le capteur Elevate Gen 5, celui-ci propose la fonctionnalité d’électrocardiogramme, enfin disponible en France depuis le mois de janvier. La montre est par ailleurs capable de mesurer précisément la fréquence cardiaque en activité, mais elle a un peu plus de mal à mesurer certaines variations, notamment quand on s’arrête à plusieurs reprises lors d’un trail.

Dotée d’une puce de géolocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, QZSS, Glonass et Beidou, la Fenix 8 propose un excellent suivi de la géolocalisation et intègre même une riche cartographie détaillée. Côté santé, on retrouve aussi le suivi de sommeil, l’indice de Body Battery, le statut d’entraînement, le statut de la VFC, le score de préparation à l’entraînement et l’indice Stamina pour les jours de course.

Enfin, côté autonomie, nous avons pu porter la Fenix 8 pendant tout juste 9 jours avant qu’elle ne tombe à court de batterie lors de notre test, avec pas mal de course et le suivi GNSS double fréquence activé. Comptez 1h34 pour une charge complète de 0 à 100 %. Malheureusement, on devra se passer de la charge sans fil par induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Garmin Fenix 8.

