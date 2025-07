Apple Watch SE 2022 : la montre abordable de la Pomme chute enfin sous les 200 € grâce au Prime Day

Suivi santé, activité, sommeil, détection d’accident… l’Apple Watch SE (2ᵉ gén) coche de nombreuses cases pour une smartwatch complète et fiable. Et pendant le Prime Day, son tarif passe de 249 euros à 193,80 euros sur Amazon.

Chaque année, Apple rebat les cartes des montres connectées avec un savant mélange d’élégance, d’ergonomie et de données santé à la volée. Mais quand on parle de bon rapport qualité/prix dans l’écosystème pommé, une référence ressort vite en attendant les itérations 2025 (qui sortiront en septembre) : l’Apple Watch SE 2ᵉ génération. Et cette semaine, le Prime Day lui taille un tarif sur-mesure. Le moment parfait pour faire un upgrade sans exploser son budget avec une belle réduction sur Amazon.

Les bons points de l’Apple Watch SE (2022)

Un suivi santé complet : fréquence cardiaque, sommeil, activité, chutes…

Un écran Retina lumineux

Le design raffiné made in Apple

Au lieu de 249 euros au lancement, l’Apple Watch SE (2022) est aujourd’hui disponible en promotion à 193,80 euros sur Amazon.

Santé, sécurité et autonomie au poignet

Nul besoin d’un ECG pour que cette SE soit crédible. La montre embarque un capteur de fréquence cardiaque optique, un suivi du sommeil précis, la détection de chutes, et même celle des accidents de voiture. En cas de pépin, elle peut appeler les secours automatiquement si vous ne répondez pas.

Elle analyse vos pas, vos efforts, vos tendances cardio dans l’app Santé. Vous pouvez définir des objectifs, lancer des entraînements, mesurer vos progrès au fil des semaines. Rien ne lui échappe, pas même une séance de vélo improvisée.

Et malgré ce suivi constant, l’autonomie reste correcte, une journée complète sans souci et même deux lors de notre test, avec recharge rapide en prime. Apple ne fait pas de miracles, mais au quotidien, elle tient largement la route pour ne pas devenir une charge mentale de plus.

Un concentré d’Apple dans 40 mm

Visuellement, on retrouve le design iconique des Apple Watch, ici en version 40 mm avec un boîtier aluminium minuit, une matière remise en question par Apple, ces derniers mois, et un bracelet sport S/M assorti. Léger, discret, efficace. L’écran Retina est lumineux, réactif, et visible même en plein soleil.

La puce S8 (la même que la Series 8) assure une fluidité sans faille, que ce soit pour naviguer dans les menus, consulter une notification ou lancer une app. On retrouve aussi watchOS 10, avec ses widgets et ses nouvelles apps optimisées pour le poignet.

Côté connectivité, c’est du classique Apple : Bluetooth 5.3, Wi-Fi, et une parfaite intégration avec l’iPhone pour les appels, messages, ou contrôles à distance. Et si vous êtes du genre sportif ou distrait, elle est résistance à l’eau jusqu’à 50 m incluse.

