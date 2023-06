watchOS 10 : la liste des montres Apple Watch compatibles

Voici toutes les montres connectées Apple Watch compatibles avec le nouveau système d'exploitation watchOS 10 présenté pendant la WWDC 2023. Notez aussi qu'il faut aussi un iPhone sur iOS 17 pour en profiter.

Lors de la conférence de la WWDC 2023, Apple a présenté moult nouveautés dont la mise à jour prévue vers watchOS 10 pour ses montres connectées. Il s’agit d’une grosse refonte graphique tandis que la manière d’interagir avec l’interface a aussi été revue en profondeur. La marque promet notamment d’afficher des informations plus pertinentes selon le moment de la journée ou des données aussi utiles et précises que possible pendant vos activités sportives.

La santé est aussi à l’honneur avec notamment un focus sur la santé mentale.

Quelle Apple Watch est compatible avec watchOS 10 ?

Vous voulez savoir si votre montre peut fonctionner avec le nouveau système d’exploitation ? Pour vous aider, voici la liste des Apple Watch compatibles avec watchOS 10 :

Quel iPhone faut-il pour utiliser watchOS 10 sur la montre ?

Dans son communiqué, Apple écrit que watchOS 10 nécessite une des montres compatibles citées ci-dessus, mais également que celle-ci sont appairées avec un iPhone mis à jour sur iOS 17. En d’autres termes, il vous faudra donc « un iPhone Xs (ou un modèle plus récent) ».

Vous pouvez d’ailleurs découvrir, dans notre article dédié, toutes les nouveautés importantes d’iOS 17.

