Health se penche sur la santé mentale

Lors de la WWDC 2023, Apple a annoncé des nouveautés pour l'application Health sur Apple Watch et iPhone. Avec désormais un suivi de la santé mentale.

La santé ne s’arrête pas au bien-être corporel. La santé mentale est une question de plus en plus soulevée. Prendre soin de soi, c’est prendre soin de son corps et de son esprit.

L’application Health permet donc, notamment sur l’Apple Watch, de garder un suivi de son humeur. Il suffit de tourner la couronne de la montre pour choisir parmi les différentes propositions. On imagine que cela va également venir s’inscrire dans l’application Journal présentée un peu plus tôt lors de la conférence.

Les données peuvent évidemment être consultées et complétées directement depuis l’iPhone ou l’iPad.

Passez du temps au soleil

Parmi les nouveautés, l’Apple Watch peut également mesurer le temps que vous passez à la lumière du jour, source de vitamine D. Vous pourrez ainsi suivre le temps que vous passez au soleil au jour le jour et recevoir des rappels si vous avez choisi de vivre en troglodyte.

Blague à part, cela peut s’avérer pratique pour les parents grâces à Health Sharing qui vous permet de récupérer les données de santé de vos enfants.

Attention à vos yeux

Savez-vous que 30 % de la population est myope et que les experts s’attendent à ce que 50 % de la population le soit d’ici à 2050 ? Prenez donc soin de vos yeux dès le plus jeune âge.

Sur iPad, votre enfant verra s’afficher un message s’il reste trop près de l’écran trop longtemps.

Et bien sûr, comme d’habitude avec Apple, toutes ces informations sont chiffrées directement au sein de l’appareil et récupérées uniquement avec un mot de passe ou une identification biométrique (TouchID ou FaceID).

