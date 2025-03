Le nouveau design de l’Apple Watch SE serait « sérieusement menacé » à cause de ces contraintes

Alors qu’Apple semblait plancher jusqu’à présent sur une nouvelle Apple Watch SE conçue en plastique, il semble que l’idée soit mise de côté pour cette année.

L’Apple Watch SE (2022) // Source : Frandroid – Anthony Wonner

C’est cette année qu’Apple devrait renouveler sa gamme d’Apple Watch plus accessibles, avec une nouvelle Apple Watch SE attendue à l’automne.

Pour aller plus loin

Quelle est la meilleure Apple Watch à choisir ? Notre comparatif

Depuis quelques mois, les rumeurs se multiplient sur ce nouveau modèle. En plus de son prix plus abordable, la montre devrait surtout s’adresser à une cible différente des précédentes versions : les enfants et les adolescents. Apple compterait en effet sur la tendance des montres pour enfants et sa fonction de partage familial afin d’orienter les parents vers cette nouvelle toquante.

Les dernières rumeurs en date évoquaient notamment l’utilisation non plus d’aluminium pour le boîtier de la montre, mais de plastique, plus coloré et moins fragile. Il semble cependant que la firme ait fait marche arrière.

En effet, selon les informations du journaliste Mark Gurman, de l’agence Reuters, les cadres d’Apple n’auraient pas été convaincus par le design de la montre en plastique :

L’Apple Watch SE avec un design en plastique est sérieusement menacée. L’équipe en charge du design n’apprécie pas l’aspect et l’équipe opérationnelle peine à rendre le boîtier bien moins cher que le châssis actuel en aluminium.

Concrètement, on devrait donc découvrir, à l’automne, une Apple Watch SE toujours conçue avec un boîtier en métal et non pas en plastique. Si ce choix ne devrait finalement pas avoir d’incidence sur le prix, il devrait cependant restreindre les possibilités en termes de coloris comme de fragilité.

Apple en retard sur la tension artérielle

Outre l’Apple Watch SE attendue cette année, Mark Gurman indique également que la marque rencontre des soucis dans le développement de son suivi de tension artérielle, un domaine dans lequel la marque américaine accuse désormais un certain retard face à Samsung, Huawei ou Xiaomi.

On en saura davantage sur la prochaine gamme de montres Apple Watch lors de sa présentation. Comme tous les ans, elle devrait avoir lieu à l’automne, entre septembre et octobre, en même temps que les futurs iPhone 17.