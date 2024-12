Adieu le smartphone unique : Nothing proposerait plusieurs téléphones en 2025

Nothing, qui a largement construit son image de marque sur le minimalisme, continuerait de multiplier les lancements en 2025. Au lieu du modèle unique que l’on connaissait à ses débuts, la marque miserait de nouveau sur quatre modèles distincts.

Le Nothing Phone 2a Plus, pour illustration // Source : Frandroid

Côté lineup, Nothing ne tend plus vraiment vers le minimalisme qui l’a fait naître. On apprend cette semaine de SmartPrix, que l’entreprise de Carl Pei lancerait de nouveau un total de quatre appareils en 2025 : trois modèles sous l’égide Nothing, et un smartphone estampillé CMF.

C’est en tout cas ce que suggèrent les éléments découverts par le site spécialisé. SmartPrix a en effet mis au jour, dans la base de données IMEI, trois appareils de la marque, désignés par les numéros de modèles A059, A059P, et A001… et auxquels ont visiblement été attribués en interne les noms de code « asteroids », « asteroids_plus » et « galaga ».

Selon toute vraisemblance, ces trois produits correspondent respectivement aux futurs Nothing Phone 3a, Nothing Phone 3a Plus et CMF Phone 2. Ce triptyque serait par ailleurs complété par le Nothing Phone 3 « classique » dont Carl Pei a déjà annoncé la commercialisation en 2025.

Nothing : vers un nouveau quatuor en 2025 ?

Pressentis sur le premier trimestre 2025, les Nothing Phone 3a et 3a Plus arriveraient sur le marché avec Android 15 aux manettes, couplé à la surcouche logicielle Nothing OS 3.1.

Le modèle 3a se destinerait au milieu de gamme avec des spécifications visant avant tout un bon équilibre équipement / prix. On y trouverait notamment un SoC Snapdragon 7s Gen 3, un capteur photo principal, équivalent 26 mm, capable d’enregistrer en 4K à 60 FPS. Ce capteur serait stabilisé, offrirait un mode Macro, un meilleur zoom numérique, ainsi qu’un mode nuit amélioré.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Toujours selon les infos glanées par SmartPrix, l’appareil se contenterait par contre d’un capteur frontal équivalent 29 mm enregistrant en 1080p / 30 FPS au maximum… au lieu de 60 FPS sur l’actuel Nothing Phone 2a.

Encore très mystérieux, le CMF Phone 2 qui viendrait succéder au CMF Phone 1 serait lui aussi propulsé par un Snapdragon 7s Gen 3. Nothing pourrait alors faire des économies d’échelle en installant un même processeur sur le CMF Phone 2 et sur le Nothing Phone 3a. L’idée serait aussi de monter en gamme par rapport au Dimensity 7300 employé sur l’actuel CMF Phone 1.