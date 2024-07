Le nouveau visage de Windows 11 : voici ce que contient la nouvelle version 24H2

Windows 11 fait peau neuve avec sa dernière mise à jour 24H2. Passons au crible les principales nouveautés.

Relativement tard dans le mois, Microsoft a finalement publié la mise à jour promise mais facultative pour Windows 11 version 24H2. Le patch KB5040529 amène le système d’exploitation à la version build 26100.1297 et introduit de nombreuses fonctionnalités demandées depuis longtemps par les testeurs.

Microsoft déploie actuellement la build 26100.1297 (KB5040529), initialement disponible pour les bêta testeurs du canal Release Preview. Cette mise à jour promet d’être riche.

Un écran de verrouillage qui en dit plus

L’un des changements les plus importants de cette mise à jour concerne l’écran de verrouillage. Fini le temps où il ne vous donnait que l’heure et la météo ! Désormais, vous pourrez y voir défiler les résultats sportifs, les infos trafic, et même les dernières actualités financières.

Pour activer cette fonctionnalité, rien de plus simple : direction les « Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage ». Et voilà, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin sans même avoir à déverrouiller votre PC.

Le menu Démarrer fait peau neuve

Le menu Démarrer n’a pas été oublié dans cette mise à jour. Microsoft y a intégré un nouveau gestionnaire de compte qui vous donne un aperçu des avantages de votre compte Microsoft.

Mais la vraie star de cette mise à jour, c’est le retour d’une fonctionnalité que beaucoup d’utilisateurs réclamaient à cor et à cri : la possibilité d’épingler des applications à la barre des tâches par simple glisser-déposer depuis le menu Démarrer.

C’était une fonctionnalité très appréciée dans les versions précédentes de Windows, et son absence dans les premières versions de Windows 11 avait fait grincer pas mal de dents.

L’explorateur de fichiers gagne en souplesse

L’explorateur de fichiers n’a pas été oublié. La nouveauté ? Vous pouvez maintenant faire glisser des fichiers entre les éléments du fil d’Ariane dans la barre d’adresse.

Pour les néophytes, le fil d’Ariane, c’est cette suite de dossiers qui apparaît dans la barre d’adresse et qui vous montre où vous vous trouvez dans l’arborescence de vos fichiers. Par exemple : « Ce PC > Documents > Travail > Projets ».

Avant, si vous vouliez déplacer un fichier de « Projets » vers « Documents », il fallait remonter manuellement dans l’arborescence. Maintenant, un simple glisser-déposer suffit. C’est un petit changement qui peut faire une grande différence, surtout si vous jonglez souvent entre différents dossiers.

Des émojis plus inclusifs (et ça va faire rager certains)

Windows 11 24H2 prend désormais en charge la norme emoji 15.1. Au menu des nouveautés : des émojis secouant la tête horizontalement et verticalement, un phénix, un citron vert, un champignon brun et une chaîne brisée. De quoi enrichir vos conversations numériques !

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est la façon dont Microsoft gère les représentations familiales. Là où certains systèmes optent pour des formes symboliques, Windows conserve des représentations humaines. C’est un choix qui vise à rendre les emojis plus inclusifs et diversifiés.

Partage revu et corrigé

La fenêtre de partage Windows a subi un lifting complet. Finis les fermetures accidentelles en cliquant en dehors de la fenêtre ! Désormais, vous devez utiliser le bouton de fermeture dans le coin supérieur droit. C’est un changement qui peut sembler anodin, mais qui peut éviter bien des frustrations, surtout dans un contexte professionnel où chaque seconde compte.

Pour les aficionados de Microsoft Teams, il y a du nouveau : le partage direct vers des canaux Teams spécifiques et des discussions de groupe est maintenant possible. Attention toutefois, cette fonctionnalité n’est disponible que si vous êtes connecté avec un identifiant Microsoft Entra (anciennement Azure Active Directory).

Autre nouveauté pratique : la possibilité de créer des codes QR pour les URL de sites Web et les fichiers cloud directement depuis la fenêtre de partage. C’est particulièrement utile si vous travaillez souvent entre différents appareils (de différents écosystèmes).

Un gestionnaire de tâches plus précis

Le gestionnaire de tâches a, lui aussi, eu droit à son lot d’améliorations. Premier changement notable : les unités de vitesse DDR passent de MHz à MT/s (mégatransferts par seconde). C’est un changement qui peut sembler technique, mais qui permet en réalité une mesure plus précise des performances de votre RAM.

Microsoft a également résolu plusieurs problèmes, notamment ceux liés aux périphériques USB. La fiabilité et les performances du processus de tri ont été améliorées, et un bug empêchant la suppression en toute sécurité des périphériques USB lorsque le Gestionnaire des tâches était ouvert a été corrigé.

L’accessibilité n’a pas été oubliée, avec des améliorations de la mise au point du clavier, de la navigation par onglets, de la mise à l’échelle du texte et de la compatibilité avec les lecteurs d’écran. Le redimensionnement de la fenêtre a aussi été facilité, ce qui est particulièrement appréciable sur les écrans haute définition.

Les icônes des widgets dans la barre des tâches ont été repensées et apparaissent désormais plus nettes. Microsoft a également ajouté une plus grande sélection de symboles animés. L’objectif affiché est d’augmenter « l’attrait visuel » de la barre des tâches.

Patience…

Pour le moment, ces nouveautés ne sont pas disponibles dans la version stable de Windows 11. Donc, un peu de patience. L’expérience montre qu’il faut souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que les fonctionnalités testées dans le programme Insider soient déployées à grande échelle.