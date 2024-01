Windows 11 24H2 : ce que prépare Microsoft pour la future grosse mise à jour IA

Microsoft est en train de préparer une mise à jour d'envergure pour Windows 11 en 2024, forcément dédiée à l'IA. Mais s'agira-t-il du Windows 12 tant attendu ? Rien n'est moins sûr.

Le planning de Microsoft en 2024 est très chargé en ce qui concerne Windows. Alors qu’une mise à jour Moment 5 est attendue pour le mois prochain sur Windows 11, la firme prépare actuellement la prochaine version majeure de Windows, Hudson Valley.

On ne sait pas encore s’il s’agira d’une simple mise à jour de Windows 11 (version 24H2) ou le très attendu Windows 12 qui fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis l’année dernière. Selon les indiscrétions de Zac Bowden du site Windows Central, toujours très bien renseigné sur le sujet, cela serait peu probable.

Sans grande surprise, cette mise à jour mettre l’emphase sur l’intelligence artificielle, tout en implémentant de nombreuses fonctionnalités actuellement en test pour les membres Windows Insiders. Voici ce qui vous attend à l’automne 2024 sur Windows.

Le vrai lancement de Copilot ?

Si on vous parle de Microsoft Copilot depuis des mois, c’est que l’assistant IA de la firme n’a pas encore atteint sa forme finale, tout comme Freezer. Un bouton Copilot s’invitera ainsi à droite de la barre des tâches, en plus d’être présent sur les claviers de nombreux PC portables cette année. De nouveaux paramétrages seront aussi disponibles pour personnaliser le comportement du service, notamment au lancement de Windows.

De nombreux PC optimisés pour les tâches d’intelligence artificielle seront lancés au cours de l’année, Copilot devrait sensiblement s’améliorer selon Windows Central avec une version dite « avancée ». L’IA de Microsoft devrait s’intégrer plus profondément au système en se souvenant notamment de toutes les actions de l’utilisateur sur le système pour offrir une recherche bien plus précise que maintenant.

Une expérience utilisateur améliorée

Une mise à jour de Windows ne serait pas majeure sans des changements d’interface pour améliorer l’expérience utilisateur. Selon Windows Central, plusieurs parties du système vont accueillir des améliorations, à commencer par l’explorateur de fichier. Ce dernier va enfin vous permettre de compresser des fichiers au format 7zip et TAR alors que des améliorations de performance sont attendues lors de l’ouverture de fichier ZIP de grande taille.

Les dispositions d’ancrage (Snap Layout) vont aussi s’améliorer dans cette future version de Windows. La fonctionnalité permettant d’ancrer des fenêtres d’application aux quatre coins de votre écran va désormais apprendre de vos usages pour vous proposer des dispositions toutes faites, en vous économisant plusieurs clics.

Enfin, attendez-vous à une petite refonte des paramètres rapides, accessibles depuis la barre des tâches. Il sera plus aisé de les parcourir avec la molette de la souris, mais aussi de les personnaliser comme bon vous semble. Le menu Wi-Fi sera visiblement amélioré avec l’ajout d’un bouton pour actualiser la liste des réseaux sans-fil à proximité.

Un système plus léger et endurant ?

On le sait déjà, Windows a retiré de nombreuses applications installées par défaut à l’installation du système : Cortana, Calendrier, Mail, Cartes, Contacts et Films & TV pourront être installées via le Microsoft Store, et WordPad devrait suivre. Les utilisateurs pourront désinstaller ces applications système pour alléger l’OS.

Un nouveau mode d’économie d’énergie, dont nous vous avons parlé en novembre dernier, sera aussi introduit dans cette nouvelle version de Windows. Celui-ci promet des améliorations d’efficacité énergétique pour les PC portables, mais aussi un comportement plus intelligent en fonction de vos usages.

Utiliser son smartphone en tant que webcam

Parmi les autres nouveautés annoncées par Microsoft, on attend aussi le support officiel des smartphones en tant que webcam. Cette fonctionnalité existe déjà, mais nécessite des outils tiers comme DroidCam. Elle est proposée sur Mac officiellement depuis 2022 et devrait donc arriver sur Windows à la fin de l’année via l’application Mobile Connectée.

Windows 24H2 : date de sortie

Un faisceau d’indices évoque le mois de septembre 2024 pour cette future version de Windows, confirmé par les sources de Windows Central. Windows 12 ou pas Windows 12 ? On le saura très certainement d’ici là.

À noter que cette version sera préinstallée sur de premières machines dès cet été, les constructeurs comme Dell, HP et Asus ayant tous intégré des NPU (puce d’accélération de réseaux de neurones) à leurs nouvelles et futures gammes.