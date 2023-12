LG dévoile le premier écran gamer avec fonction Dual-Hz, mais qu’est-ce que c’est ?

Avec sa toute nouvelle gamme d'écrans Oled pour le jeu, LG introduit une nouvelle fonction surnommée « Dual-Hz » qui devrait plaire aux joueurs de tous les profils.

LG vient de dévoiler une toute nouvelle gamme d’écrans gamer avec dalle Oled juste avant Noël. Parmi ces cinq modèles, la marque met notamment en avant le LG UltraGear OLED 32GS95UE, son premier moniteur à offrir la fonction « Dual-Hz » pour offrir plus de polyvalence aux joueurs.

Changer de mode de fluidité grâce à un seul bouton

L’écran 32GS95UE est le premier écran gamer à offrir deux réglages de définition et fréquence rafraichissement grâce à un bouton physique. Ainsi, les joueurs pourront passer d’une définition 4K (3,840 x 2,160 pixels) à 240 Hz à une définition 1080p (1,920 x 1,080 pixels) pouvant monter jusqu’à 480 Hz.

Une telle différence de définition s’explique notamment par la présence d’un port DisplayPort 1.4, qui contrairement à la norme en version 2.1, ne supporte pas une fréquence de rafraichissement de 480 Hz en 4K. L’écran est aussi équipé d’un port HDMI 2.1, qui peut lui supporter aussi le 240 Hz en 4K, mais en plage dynamique standard (SDR), avec un flux compressé grâce au DSC (Display Stream Compression).

On s’étonne donc que LG n’ait pas proposé de DisplayPort 2.1 pour cet écran, un port qui n’est pour le moment présent que sur les dernières cartes graphiques AMD Radeon, mais qui devait arriver dans la prochaine génération de GPU Nvidia RTX 50.

Pour aller plus loin

GeForce RTX 5000 : Nvidia rattraperait enfin AMD sur ce point

Pour ce système, LG conseille ainsi de réserver l’expérience 4K / 240 Hz aux jeux solos et narratifs et le mode 1080p / 480 Hz aux jeux compétitifs. À cette diagonale, une définition de 1080p devrait cependant ne pas offrir une expérience visuelle convaincante, même pour les joueurs compétitifs. Ces derniers privilégient en effet les écrans 24 pouces offrant des angles de vision réduits à dessein.

Au niveau du reste de la fiche technique, LG continue à parier sur l’Oled pour le jeu, avec un temps de réponse quasi instantané de 0,3ms en gris à gris, le support de la certification VESA DisplayHDR™ True Black 400 pour le HDR ainsi que des technologies fréquences de rafraichissement variable Nvidia G-Sync Compatible et AMD FreeSync Premium Pro.

Pour aller plus loin

Samsung lance un immense écran gaming mais c’est peut-être trop pour votre PC

Cette annonce est pour LG l’occasion de dévoiler un total de cinq écrans : celui dont nous venons de parler en 32 pouces, trois modèles ultra-wide en 34 et 45 pouces ainsi qu’un écran 27 pouces, qui reste la diagonale la plus populaire actuellement. La marque n’a pas donné d’informations sur la disponibilité et le prix de ces écrans, mais nous devrions en savoir plus au CES qui débute le 9 janvier 2024 à Las Vegas.