Asus prévoit de sortir un écran 540 Hz, mais en avez-vous vraiment besoin ?

Asus a donné plus d'informations sur le ROG Swift PG248QP, le premier écran 540 Hz du monde pour les joueurs les plus exigeants.

C’est la course aux Hz chez les constructeurs d’écrans gaming. On vous annonçait en août dernier la sortie du Alienware 500 Hz Gaming Monitor (AW2524HF), modèle que nous vous proposerons prochainement en test sur Frandroid. Asus avait, lui aussi, annoncé un modèle en début d’année atteignant les 540 Hz. La marque vient de préciser la fiche technique de ce modèle qui peut désormais se targuer d’être le plus rapide du monde. Mais à quel prix ?

Le premier écran en 540 Hz du monde

L’Asus ROG Swift PG248QP est un écran 24,1 pouces en définition Full HD et embarque une dalle dite Esports-TN avec une latence minime de 0,2 ms gris à gris. Ce type de dalle est jugée plus performante en jeu que l’IPS très répandu, au détriment d’un contraste et d’angles de visions limitées. Comme le modèle Alienware, on reste sur du 1080p : gageons que de futurs modèles aussi rapides proposeront une définition 1440p en 27 pouces, la configuration désormais référence pour les écrans gamers compétitifs.

L’écran intégrera la technologie de rafraîchissement variable Nvidia G-Sync, avec l’implémentation du ULMB 2 (Ultra Low Motion Blur) côté Nvidia. Concrètement, cette technologie compensera grandement les limitations des écrans LCD en termes de rémanence avec une clarté de mouvement censé égaler celle de nos anciens écrans CRT.

Le 540 Hz, ça sert vraiment à quelque chose ?

C’est sur ce point que ce type d’écran veut se différencier : plus que sur la fluidité perçue, on table plutôt sur la clarté des éléments en mouvement et donc une meilleure perception des cibles pour les joueurs compétitifs. À ces niveaux, comme nous le précisions dans notre article sur les premiers écrans 600 Hz sur ordinateur portable, les différences de latence de seulement quelques millisecondes sont imperceptibles.

Enfin, côté image, le contraste théorique s’élève à 1000:1 avec une luminosité maximale de 400 cd/m2 en SDR et HDR. Ne vous attendez donc pas à une expérience HDR éblouissante, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande.

Reste maintenant à savoir son prix. Le Alienware AW2524HF se trouvant autour des 700€, attendez-vous à une fourchette tarifaire similaire, si ce n’est plus. Pour un écran 24 pouces 1080p en 2023, oui, mais en 540 Hz.