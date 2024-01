Ce scooter électrique au look crossover peut faire très mal au BMW CE 04 grâce à son prix attractif

Découvrez le scooter électrique Bolide E-Trail, un crossover premium équivalent 125 cc au look aussi affuté que sa fiche technique est intéressante. Avec le BMW CE 04 en ligne de mire.

L’essor de la mobilité électrique fait régulièrement apparaître de nouveaux acteurs, aussi bien sur le marché de l’automobile que celui du deux-roues. C’est le cas avec la toute jeune marque Bolide et qui est… française ! Ou presque, car en réalité les fondateurs qui en sont à l’origine sont allés du côté de l’Asie pour trouver de quoi produire leur premier modèle.

Mais la bonne nouvelle, c’est que depuis, le distributeur Go2Roues a permis de faire rapatrier l’assemblage dans l’Hexagone, ainsi que le contrôle qualité. Ce qui fait que le Bolide E-Trail dont nous parlons ici est presque 100 % français.

Exposé en novembre dernier au salon EICMA 2023 de Milan, le Bolide E-Trail s’apprête à arriver sur les routes d’ici la fin du mois de février 2024, ou début mars. L’occasion de refaire le point dessus.

Équipement haut de gamme

Le Bolide E-Trail est un scooter crossover, à mi-chemin entre deux segments. En l’occurrence, entre la moto et le scooter. De plus, il adopte un look presque un peu baroudeur pouvant faire penser à celui qui a initié le mouvement, le Honda X-ADV (thermique). Un deux-roues qui se veut polyvalent et qui se place plutôt du côté des maxi-scooter premium. Comme le fameux BMW CE 04.

Son positionnement haut de gamme lui vaut d’être très bien équipé avec un compteur TFT de 5 pouces avec connectivité Bluetooth et Wi-Fi, deux ports USB, une bulle de protection réglable sur plusieurs positions, des feux à LED avant et arrière. Mauvaise nouvelle en revanche, le rangement est maigre sous la selle, en raison des deux batteries amovibles du scooter : il n’y a donc pas de place pour y loger un casque. Et encore moins deux. Mais les câbles de recharge y trouveront leur place.

Notons aussi pour la partie cycle, une fourche avant inversée et un double amortisseur arrière.

160 km… en mode Eco

Place à la fiche technique maintenant et à ce qui le rapproche le plus d’un BMW CE 04 (notre essai complet ici). À commencer par une puissance de 15 kW de crête (6 kW nominal) qui est strictement identique. Le couple est de 140 Nm et la vitesse maximale de 115 km/h. C’est donc un équivalent 125 cc.

Pour ce qui est des batteries, deux comme précisé plus haut, elles sont au lithium et proviennent de chez LG. La capacité totale est de 6,48 kWh. Ce qui permet en théorie au Bolide E-Trail d’atteindre 160 km d’autonomie au maximum, en mode Eco. À ce propos il dispose de trois modes de conduite (et d’une marche arrière).

En noir… … et en gris

Les batteries amovibles peuvent être branchées sur du 220 V à domicile, nécessitant 4h20 de charge. Mais la bonne nouvelle, c’est que ce scooter électrique peut aussi être rechargé sur des bornes rapides directement, grâce à sa prise Type 2 intégrée et au chargeur fourni.

Conçu en France et assemblé en France (mais production en Asie), le Bolide E-Trail est d’ores et déjà disponible chez le distributeur Go2Roues pour un prix de 8390 euros. Avant déduction de 900 euros du bonus écologique 2024. Intéressant face aux 12 990 euros du BMW CE 04.