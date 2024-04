Ce scooter électrique chinois vendu en Europe est doté d’un rapport qualité-prix hallucinant

La fabricant chinois de motos CFMoto lance en Europe une nouvelle marque de scooters électriques. L'occasion de découvrir son premier modèle avec lequel il vient séduire le public européen.

Cela fait déjà un certain nombre d’années que CFMoto a pignon sur rue avec ses motos thermiques, notamment grâce au partenariat avec KTM. Mais désormais, le constructeur chinois aimerait pénétrer un nouveau marché sur le Vieux Continent, celui des scooters électriques. Pour y arriver, il a décidé de lancer chez nous une marque qui existe sur son marché d’origine depuis 2020 : Zeeho.

Alors si vous regardez sur le site internet de Zeeho en Chine, il y a pas mal de modèles différents proposés : le City Sport, le Cyber, le Magnet ou encore l’AE6. Mais sur le site européen, point de tout ça. Un seul modèle : l’AE8. Tout simplement le modèle le plus premium de la marque. Sans doute le meilleur moyen de se faire un nom avant de pouvoir proposer des modèles plus grand public par la suite.

190 km d’autonomie

Sans ressembler au BMW CE 04, esthétiquement on trouve quand même quelques similitudes. Comme avec cette roue avant en partie cachée, un empattement qui peut paraître très long et des panneaux de carrosserie aux formes ciselées. Pour le reste le Zeeho AE8 est moins original que l’Allemand.

En revanche niveau caractéristiques techniques, il n’a pas grand-chose à lui envier : moteur électrique avec puissance max de 12,5 kW (17 ch), un couple de 218 Nm à la roue, une vitesse maximale de 100 km/h, un 0 à 50 km/h abattu en 2,6 secondes… Quant à l’autonomie, elle est donnée pour 190 km.

Moins de 5000 euros

Amortisseur arrière réglable sur 5 niveaux, étriers de freins Brembo et ABS Bosch, le Zeeho AE8 fait le plein d’équipements. Mais il ne manque pas non plus de technologies, avec un écran LCD de 5 pouces, un GPS qui sert d’antivol, des mises à jour à distance…

Si le site internet de Zeeho ne précise pas encore le prix de ce nouveau scooter AE8 qui arrive chez nous, mais il devrait rester relativement limité au vu des caractéristiques : selon nos confrères de Motorcyclesport, il serait affiché à 4990 euros en Allemagne. Même si ce tarif reste à confirmer, on est très loin du prix de 12 1250 euros du BMW CE 04.