Cette moto thermique va passer au 100 % électrique avec une méthode peu conventionnelle

Le constructeur chinois de motos CFMoto compte se lancer rapidement sur le marché de la moto électrique. Et pour l’arrivée de son premier modèle, il remplacerait le moteur thermique d’un modèle vendu chez nous par un bloc électrique.

Sur le marché automobile, bien que la tendance soit de développer de zéro des modèles électriques, avec des plateformes spécifiques répondant au mieux aux contraintes de la technologie, on trouve toujours un certain nombre de constructeurs qui continuent de partager des châssis entre voitures thermiques et électriques. Pour des questions de coûts notamment, mais aussi de rapidité de développement.

Sur le marché de la moto électrique, qui en est encore à ses balbutiements par rapport à ce qu’il se passe du côté des quatre-roues, c’est un peu pareil. Certaines marques décident de se lancer dans le grand bain du zéro émission en partant de rien, optimisant ainsi la taille ou encore le poids. Et d’autres préfèrent miser sur des plans déjà existants pour se lancer. C’est ce que compte apparemment faire la CFMoto qui aurait choisi un châssis de moto thermique existant pour lancer prochainement une moto sportive et électrique.

Une 450 qui deviendrait 125

Des brevets ont été publiés par nos confrères de Cycle World, qui montrent effectivement une moto que l’on connaît déjà. Il s’agit de la sportive 450SR (ou du roadster 450NK). Sauf que là, elle a troqué sont bicylindre de 450 cm3 contre un moteur entièrement électrique. On retrouve le même châssis, la même suspension, le même bras oscillant…

Pour ce qui est des batteries et du moteur électrique, tout semble trouver sa place sous les carénages, au cœur même du cadre treillis tubulaire en acier. Le souci d’utiliser une base qui ait été développée initialement pour autre chose que de l’électrique, c’est que l’on doit faire rentrer au chausse-pieds des éléments dans un espace réduit qui ne permet pas d’optimiser la fiche technique. Ainsi ici, si la moto thermique de base est une 450 cm3, la moto électrique serait elle plutôt un équivalent 125. Et son autonomie serait sans doute limitée.

C’est quoi la suite ?

Voilà en tout cas qui permettrait à CFMoto de faire à la fois des économies d’échelle en utilisant une base qui a fait ses preuves déjà, mais aussi de gagner du temps et de ne pas traîner à commercialiser cette moto électrique.

Reste maintenant à savoir ce que compte en faire exactement CFMoto avec cette future moto électrique. Soit effectivement la commercialiser sous sa marque, ou alors peut-être sous sa marque de scooters Zeeho, qui propose déjà des deux-roues électriques comme l’AE8. Affaire à suivre.