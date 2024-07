Astro Bot s’invite dans une édition spéciale de la Sony DualSense pour PS5

Préparez-vous à plonger dans l’univers d’Astro Bot comme jamais auparavant.

Alors oui, je sais ce que vous pensez : « Encore une manette collector qui va juste prendre la poussière sur une étagère ?« . Vous avez peut-être raison, mais restez un peu.

Commençons par les bases : Sony et Team Asobi (l’équipe derrière Astro Bot) nous ont concocté une DualSense en édition limitée qui en jette. Le design ? Classe. On a des poignées bleues qui rappellent notre petit robot préféré, des accents futuristes un peu partout, et surtout une paire d’yeux bleus sur le pavé tactile qui semblent vous faire de l’œil.

Mais ne vous y trompez pas, cette manette n’est pas qu’un joli minois. Les ingénieurs de Sony ont mis le paquet sur les sensations. On parle d’une augmentation significative du nombre de textures que vous pouvez ressentir à travers la manette. Sable, verre, métal…

L’expérience haptique revue

Maintenant, parlons technique. Le retour haptique et les gâchettes adaptatives, tout a été adapté. Chaque action dans le jeu Astro Bot aura sa propre signature tactile. Grâce à la résistance progressive des gâchettes et aux effets sonores sortant directement de la manette.

Mais attention, ne tombons pas dans l’euphorie marketing. Et désormais, considérez ça : le prix. À 79,99 euros, c’est un investissement, 10 euros de plus qu’une manette classique. Mais bon, on sait que les fans de la PS5 vont vouloir la collectionner, surtout pour Astro Bot, qui est devenu une véritable mascotte pour PlayStation.