Contrôler votre iPhone, iPad ou votre Mac par la pensée : qu’est-ce que le protocole BCI utilisé par Apple

Contrôler son iPhone ou son Mac par la simple force de la pensée ? Ce qui relevait de la science-fiction devient réalité avec iOS 19. Apple vient d’annoncer l’intégration du protocole BCI (Brain-Computer Interface) dans ses prochains systèmes d’exploitation.

Apple vient d'annoncer l'intégration du protocole BCI (Brain-Computer Interface) dans iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16.

Cette technologie, qui permet de contrôler ses appareils par la pensée, est un gros sujet de l’accessibilité numérique.

Qu’est-ce que le protocole BCI ?

Le BCI, ou interface cerveau-ordinateur, est une technologie qui traduit les signaux électriques du cerveau en commandes compréhensibles par un ordinateur.

Plus concrètement, des électrodes placées sur le crâne captent l’activité neuronale et la transforment en instructions pour votre appareil Apple.

Cette technique repose sur la capacité du cerveau à générer des signaux électriques distincts selon nos pensées et nos intentions. Lorsque vous imaginez bouger votre main, par exemple, votre cortex moteur produit un schéma d’activité unique que l’interface peut apprendre à reconnaître et à associer à une action spécifique sur votre iPhone ou votre Mac.

Cette technologie n’est pas nouvelle en elle-même – elle existe depuis des décennies dans le domaine médical pour aider les patients paralysés. Mais Apple sera la première entreprise tech grand public à l’intégrer nativement dans ses systèmes d’exploitation, l’idée est de démocratiser une technologie jusqu’alors réservée aux laboratoires de recherche.

Notez tout de même que plusieurs logiciels existent déjà sur Windows, comme BCI2000, OpenBCI ou BrainBay. Sur GNU/Linux aussi, avec OpenViBE. La nouveauté d’Apple est l’intégration native et la simplification, tout en proposant un écosystème unique et donc un fonctionnement harmonieux entre iPhone, iPad et Mac.

Sur iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16, le BCI fonctionnera via Switch Control, une fonction d’accessibilité existante d’Apple qui permet déjà de contrôler les appareils avec des gestes ou des commutateurs externes. Les utilisateurs portent un casque ou un serre-tête équipé d’électrodes qui détectent les signaux du cerveau. Ces électrodes, généralement placées à des endroits stratégiques du crâne, captent l’activité électrique naturelle du cerveau et la transmettent à un boîtier qui traite les données.

L’intelligence artificielle d’Apple analyse ensuite ces signaux en temps réel et les traduit en actions spécifiques. Penser à un mouvement de la main gauche pourrait valider une sélection, visualiser un clignotement pourrait faire défiler une page, ou imaginer serrer le poing pourrait déclencher un retour en arrière.

L’iPhone, l’iPad ou le Mac exécutent alors ces commandes sans que l’utilisateur n’ait besoin de bouger physiquement.

Le processus d’apprentissage initial nécessite une calibration où l’utilisateur effectue plusieurs fois les mêmes pensées pour que le système apprenne à reconnaître ses signaux uniques.

À qui s’adresse cette technologie ?

Cette innovation vise principalement les personnes tétraplégiques ou souffrant de paralysies sévères qui ne peuvent pas utiliser les interfaces traditionnelles.

Pour elles, contrôler un smartphone ou un ordinateur par la pensée représente un gain d’autonomie considérable, leur permettant de communiquer, naviguer sur internet, ou contrôler leur environnement domestique.

Les personnes atteintes de sclérose en plaques, dont la mobilité peut fluctuer, bénéficieront également de cette technologie lors des périodes où leurs mouvements sont limités.

Les patients ayant subi un AVC et conservant des fonctions cognitives intactes mais des troubles moteurs graves trouvent dans le BCI une nouvelle façon d’interagir avec le monde numérique.

Apple élargit ainsi considérablement l’accès à ses appareils pour des millions de personnes qui, jusqu’à présent, ne pouvaient pas pleinement profiter de la révolution mobile et informatique.