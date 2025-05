Apple permet enfin réparer de son iPad soi-même : voici comment fonctionne Self Service Repair

Apple étend son programme Self Service Repair aux iPad. Les propriétaires d’iPad peuvent commander pièces détachées et manuels pour réparer eux-mêmes leur appareil. Un pas de plus vers le droit à la réparation, même si tout le monde n’y trouvera pas son compte.

Voilà une bonne avancée pour garder son iPad encore plus longtemps, cette nouveauté concerne les iPad sortis ces deux dernières années.

On trouve donc dans la liste l’iPad Air M2/M3, l’iPad Pro M4, l’iPad mini A17 Pro et l’iPad A16. Vous pourrez changer batterie, écran, caméra ou port de charge, à condition d’avoir les compétences… et la motivation.

Des réparations pour experts seulement

Ne vous y trompez pas : ce programme ne s’adresse pas aux débutants. Apple livre avec ses pièces détachées des caisses de plus de 10 kilos remplies d’outils spécialisés. Changer une simple batterie d’iPhone ressemble déjà à une opération chirurgicale.

Pour l’iPad, c’est encore plus délicat. Ces tablettes fines et collées demandent précision et patience. Un geste maladroit peut transformer votre réparation en catastrophe qui peut s’avérer coûteuse. Apple ne plaisante pas avec la mise en garde : « réservé aux clients qui savent ce qu’ils font« .

Les manuels détaillés sont disponibles gratuitement sur le site d’Apple. Ils expliquent chaque étape avec photos et schémas. Mais lire une procédure et l’appliquer, c’est très différent. Surtout quand votre iPad à 800 euros est sur la table d’opération.

Un catalogue qui s’étoffe

Avec l’iPad, Apple porte à 65 le nombre de produits couverts par Self Service Repair. Le programme inclut désormais iPhone 16, MacBook Air, Mac Studio et autres appareils récents. Une montée en puissance progressive depuis le lancement en 2022.

La boutique française n’affiche pas encore les pièces iPad, mais ça ne devrait pas tarder. Apple promet une disponibilité « dès demain » selon son communiqué. Les réparateurs indépendants pourront aussi commander via des distributeurs tiers comme MobileSentrix.

Concurrencer les réparateurs indépendants

Mais Apple joue une partie plus subtile. En fournissant pièces d’origine et outils officiels, la marque veut garder le contrôle sur l’écosystème de réparation. Plutôt que de subir le marché noir des pièces détachées.

Le programme Genuine Parts Distributor va dans le même sens. Il permet aux réparateurs indépendants de commander des composants Apple via des distributeurs agréés. Une façon d’encadrer un secteur que la marque ne peut plus ignorer.

Cette stratégie répond aussi aux pressions réglementaires. L’Union européenne impose progressivement le droit à la réparation. Mieux vaut anticiper que subir des contraintes plus strictes.

Les limites du système

Mais ne criez pas victoire trop vite. Les tarifs Apple restent élevés comparés aux pièces compatibles du marché gris. Un écran d’iPad officiel coûte souvent 200-300 euros, contre 50-100 euros pour un équivalent chinois.

L’outillage pose aussi problème. Ces mallettes de 10 kilos ne sont pas données, même en location. Pour une réparation ponctuelle, l’investissement devient démesuré. Seuls les réparateurs réguliers y trouvent leur compte.

Enfin, la garantie disparaît dès l’ouverture de l’appareil. Une réparation ratée vous laisse avec un iPad cassé et aucun recours. Le risque-bénéfice mérite réflexion, surtout sur des appareils récents.