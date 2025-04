Voici comment votre iPad se transformera en MacBook avec iPadOS 19

Apple travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité logicielle permettant à iPadOS 19 d’adopter, peu ou prou, l’apparence de macOS lorsqu’un clavier détachable est connecté à l’iPad.

Une fois un clavier branché, l’iPad se transformerait bientôt en « quasi » MacBook // Source : Frandroid

Transformer l’iPad en quasi-MacBook. L’idée n’est pas nouvelle, et le rapprochement esthétique d’iPadOS et macOS, observé ces dernières années, n’est d’ailleurs pas sans évoquer cette velléité d’Apple.

On apprend toutefois cette semaine qu’iPadOS 19 pourrait justement aller beaucoup plus loin en la matière, en adoptant une apparence encore plus proche de celle de macOS lorsqu’on connectera un clavier détachable à l’iPad. Mais pas n’importe lequel.

En l’occurrence, cette piste nous vient du leaker Majin Bu. Prolifique sur son blog, et parfois bien renseigné, l’intéressé assure qu’iPadOS 19 affichera notamment une barre de menu similaire à ce que l’on trouve sur macOS lorsqu’un Magic Keyboard sera connecté aux derniers iPad Pro ou Air.

Vers un bond en avant pour iPadOS 19 sur la productivité ?

Ce changement contribuerait à flouter encore plus la frontière entre iPadOS et macOS. Il pourrait également avoir pour effet de doper significativement la productivité des utilisateurs d’iPad, d’autant qu’il interviendrait en parallèle d’une gestion améliorée des fenêtres et du multi-tâche, apprend-on.

Toujours selon Majin Bu, Apple travaillerait aussi à une amélioration de son Stage Manager. Cette fonctionnalité — qui permet déjà d’utiliser de multiples applications à la fois en passant par un moniteur externe — fonctionnerait de façon plus fluide sur iPadOS 19… sans que l’on en sache beaucoup plus à ce stade.

Stage Manager sur iPadOS 16 // Source : Frandroid

Ce même informateur suggère enfin qu’Apple miserait sur une meilleure utilisation de la prise USB-C des iPhone. Avec iOS 19, ces derniers pourraient effectivement prendre en charge l’affichage sur un écran externe en guise d’espace supplémentaire, et non plus simplement en dupliquant l’écran de l’iPhone. L’interface proposée se rapprocherait ainsi du Stage Manager d’iPadOS, sans pour autant prendre des airs de mode de bureau à proprement parler.

Nous devrions, quoi qu’il en soit, en savoir plus prochainement. Apple présentera en effet iPadOS 19 et iOS 19 en juin prochain lors de sa WWDC 2025.