Apple lance un nouvel outil en France pour vous inciter à réparer votre iPhone

Dans le cadre de son programme Self Service Repair en France, Apple met à disposition des bidouilleurs un logiciel permettant de faire le diagnostic d'un produit qui mériterait potentiellement une réparation.

Écologie, écoresponsabilité… Presque toutes les marques tech souhaitent mettre en avant leur attachement aux bonnes pratiques durables et à la réduction de leur impact environnemental. Sur ce front, Apple communique activement depuis plusieurs années. Même si le fameux clip mettant en scène Mère Nature fait grincer des dents et que la marque a déjà été épinglée pour greenwashing, cette dernière a quand même quelques mesures à son actif.

Citons, par exemple, le programme Apple Self Service Repair qui permet aux propriétaires d’iPhone un peu bidouilleur de réparer leur appareil eux-mêmes. La marque leur met ainsi à disposition des manuels de réparation et leur permet de commander des pièces détachées et de louer ou acheter les outils adéquats auprès d’un magasin dédié.

Ce programme se renforce dans 32 pays dont la France avec Apple Diagnostics for Self Service Repair. Il s’agit d’un « outil logiciel qui permet aux utilisateurs de résoudre leurs problèmes ». Ce logiciel avait été lancé aux États-Unis en 2023.

Le diagnostic donne aux utilisateurs la même capacité que les fournisseurs de services agréés Apple et les fournisseurs de services de réparation indépendants à tester les produits pour s’assurer de la fonctionnalité et des performances optimales des pièces, et il permet d’identifier les pièces qui peuvent avoir besoin d’être réparées. Avec cette extension, Apple Diagnostics for Self Service Repair prend désormais en charge les modèles iPhone, Mac et Studio Display dans 33 pays et 24 langues.