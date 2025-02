VPN : voici 5 erreurs courantes à éviter pour rentabiliser votre abonnement

Mal configurés, les VPN peuvent perdre une grande partie de leurs atouts. Voici les erreurs de paramétrage les plus courantes et comment les corriger sur son VPN.

Si la grande majorité des VPN profitent d’une interface épurée permettant une activation rapide, cela ne veut pas dire qu’ils manquent de réglages avancés.

Certaines manipulations dans ces menus cachés permettent même de débloquer des fonctionnalités supplémentaires et de gagner en sécurité et en vitesse de connexion. On vous explique les erreurs les plus communes lors de l’utilisation d’un VPN et comment y remédier simplement.

Oublier de se connecter au VPN

S’abonner à un VPN et l’installer sur l’ensemble de ses appareils est un premier pas pour sécuriser ses activités en ligne. Mais encore faut-il penser à l’activer. Pour ne plus avoir à se poser de questions, certaines solutions comme celle de Surfshark permettent une connexion automatique au démarrage de l’appareil.

Même distrait, vous ne risquez plus d’oublier de protéger votre connexion, surtout lorsqu’il s’agit d’un réseau Wi-Fi public. Pour autant, cette fonctionnalité ne vous dispense pas d’un petit tour dans les réglages pour optimiser la sécurité de vos données.

Se connecter au « mauvais » serveur

L’atout principal des VPN repose sur la localisation personnalisée de son adresse IP. S’en remettre à une connexion automatique en France vous priverait alors de multiples atouts et peut même avoir un impact négatif sur la vitesse de connexion et sur la fluidité des téléchargements.

En fonction de vos besoins, il est donc essentiel de choisir la bonne localisation pour votre serveur VPN :

pour améliorer son ping lors de sessions de gaming, mieux vaut opter pour un serveur proche de ceux du jeu ;

pour regarder un contenu vidéo étranger restreint aux seuls résidents du pays ou de la région, une géolocalisation dans la zone concernée est à privilégier ;

pour se connecter depuis l’étranger au back office de son entreprise ou passer outre une censure, il est opportun de se localiser en France ;

pour contourner les restrictions imposées par son entreprise, son établissement scolaire ou par les administrateurs du réseau concerné, se géolocaliser ailleurs peut s’avérer utile.

Et contrairement aux idées reçues, votre connexion à un VPN peut dans certains cas gagner en performance en choisissant un pays frontalier. Par exemple, un Lillois peut obtenir un meilleur débit en se connectant à un serveur belge plutôt qu’à un serveur basé en Occitanie.

Il est essentiel de choisir un VPN disposant d’un large parc de serveurs, à l’instar de Surfshark. Le service dispose de plus de 3 200 serveurs à haute performance (jusqu’à 10 Gb/s) répartis dans une centaine de pays.

Opter pour un protocole de sécurité obsolète ou peu performant

La mission principale d’un VPN est de sécuriser votre connexion et de chiffrer votre flux de données. Or, certains VPN (les gratuits essentiellement), utilisent des protocoles anciens et potentiellement vulnérables aux attaques, comme le PPTP ou le L2TP/IP.

Les plus premium comme Surfshark s’en remettent aux plus efficaces du marché, comme WireGuard, IKEv2, ou encore OpenVPN. Vos données de navigation sont donc à l’abri des hackers et des attaques de type « man-in-the-middle ». Et ce n’est pas côté chiffrement que le bât blesse, l’éditeur misant sur le protocole AES-256, soit l’un des plus performants du moment.

Pour aller encore plus loin, Surfshark applique une politique stricte de « no-log », c’est-à-dire que l’entreprise n’enregistre jamais votre historique de navigation et de connexion à ses serveurs.

Faire l’impasse sur les options premium

Les fonctionnalités avancées des VPN portent souvent des intitulés complexes et peu compréhensibles pour les néophytes. Pourtant, derrière ces noms barbares, ces outils sont particulièrement faciles à utiliser et apportent un véritable plus à la protection de la vie privée.

Le « kill switch » par exemple se charge de couper la connexion à internet lorsque le lien avec le serveur VPN est rompu. Ainsi, vos données ne sont jamais exposées malgré vous, y compris quand votre smartphone bascule de la 5G au Wi-Fi ou lorsque la connexion est instable notamment.

Avec le « split tunneling », aussi appelé « Bypasser » chez Surfshark, vous pouvez déterminer pour quels programmes et quels sites web activer le VPN, ainsi que ceux à exclure. Ainsi, vous n’êtes pas contraint de couper intégralement la protection lorsque vous ouvrez des applications n’autorisant pas les VPN.

Les solutions haut de gamme comme celle de Surfshark intègrent en prime d’autres outils pratiques comme des bloqueurs de publicités, de pop-up et de malwares. Parfait pour surfer sur internet l’esprit serein et sans être pollué par les fenêtres intempestives.

Oublier les bonnes pratiques

Un VPN renforce la sécurité de votre connexion, mais ne doit pas vous détourner des bonnes pratiques et du principe de précaution. Pour laisser vos données personnelles et sensibles à l’abri, vous devez impérativement :

opter pour des mots de passe uniques et robustes ;

être prudent lorsque vous êtes amené à saisir des informations sensibles comme un code d’accès ou des coordonnées bancaires ;

limiter au strict minimum les autorisations accordées aux applications mobiles ;

vérifier la fiabilité de l’éditeur avant d’installer une application et privilégier les plateformes officielles (AppStore, Play Store).

En suivant toutes ces recommandations, en misant sur un VPN reconnu et en le paramétrant correctement, vous optimisez la protection de votre vie privée. Et contrairement aux idées reçues, souscrire à un VPN premium n’est pas toujours coûteux.

Surfshark profite d’ailleurs actuellement d’une remise exceptionnelle de 82 % ramenant le prix de son abonnement de 2 ans à 2,19 euros par mois. Mieux, vous avez 30 jours pour le tester et l’éditeur vous rembourse si vous n’êtes pas satisfait.