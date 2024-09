Voici les 6 critères à absolument étudier avant de s’abonner à un VPN

Tous les VPN ne se valent pas. Alors face à la multitude d’offres disponibles sur internet, difficile de s’y retrouver. Voici donc les six critères à regarder de près avant de souscrire.

Chargés de sécuriser votre connexion et de protéger vos données, les pages web des VPN regorgent de caractéristiques et de fonctionnalités, toutes plus techniques les unes que les autres : kill switch, gestion des logs, méthode de chiffrement, protocole de sécurité.

Avant de vous noyer dans cette masse d’informations, découvrez le palmarès des six caractéristiques incontournables, celles qui vous confirment qu’un VPN mérite votre abonnement.

Un large choix de serveurs pour laisser libre cours à ses envies et ses besoins

Si au moment de souscrire à un VPN, un élément doit attirer votre attention, c’est bien le nombre de serveurs. Plus il est élevé, moins le risque qu’ils saturent est grand.

À titre d’illustration, Cyberghost comprend plus de 9780 serveurs basés dans 100 pays // Source : Cyberghost

Leur répartition géographique a aussi toute son importance. Le propre des VPN est, en effet, de faire voyager votre adresse IP vers les destinations de votre choix. Être géolocalisé à l’étranger permet notamment de :

débloquer certains contenus SVoD habituellement réservés aux utilisateurs locaux ;

contourner les éventuelles censures lors de ses voyages en Chine, en Corée, en Iran, ou encore en Russie.

Une faible latence : plus qu’un confort, un impératif pour certaines activités

La quantité et l’emplacement des serveurs a aussi une influence sur la qualité de votre connexion. Dès que vous utilisez un VPN, les débits sont inévitablement ralentis, surtout si vous n’avez pas la fibre optique.

Une bande passante illimité et un VPN à haute performance sont indispensables aux gamers, mais pas uniquement // Source : Sean Do via Unsplash

Pour limiter au maximum cette latence, il est essentiel d’opter pour le serveur VPN le plus proche de vous. Il vaut mieux alors miser sur un fournisseur de VPN qui en possède beaucoup.

Certains fournisseurs de VPN vont même plus loin et optimisent certains de leurs serveurs pour le streaming et le gaming. C’est notamment le cas de CyberGhost.

Une sécurité à toute épreuve

Le propre des VPN est de mettre à l’abri vos données dès lors que vous êtes connecté à internet. Mais là encore, tous n’offrent pas le même niveau de sécurité et du côté des solutions gratuites, le bât blesse.

Les protocoles de sécurité, ceux-là mêmes qui régissent comment les données circulent entre votre appareil et le serveur du VPN, sont à regarder de près. Inutile pour autant de devenir un expert en cybersécurité pour décrypter les bons des mauvais élèves. Un seul point est à retenir : OpenVPN, IKEv2 et WireGuard sont les protocoles les plus reconnus actuellement, autant pour leur niveau de sécurité que pour leur rapidité d’exécution.

S’en remettre à un protocole de sécurité OpenVPN, IKEv2 pour son VPN est gage de fiabilité // Source : Growtika via Unsplash

Certaines options comme le « kill-switch », généralement réservé aux VPN les plus premium, sont un plus. Très pratique, cette fonctionnalité bloque automatiquement l’accès à internet sur votre appareil en cas de déconnexion au serveur VPN.

Une confidentialité sur internet, mais aussi chez le fournisseur de VPN

Les VPN ont vocation à préserver votre vie privée. Si le pari est souvent tenu, certains éditeurs — généralement gratuits — ne se privent pas de collecter vos données de navigation. Sites internet visités, horaires de connexion, temps passé sur chaque page, adresse IP fournie par le VPN : tout est consigné dans des journaux (logs en anglais).

Les meilleurs VPN comme Cyberghost n’enregistrent aucune donnée d’activité de leurs clients // Source : Kaitlyn Baker via Unsplash

Or, si l’entreprise fait face à une attaque ou à une fuite de données, ces informations sensibles se voient alors exposées. C’est sans compter les VPN les moins scrupuleux qui enregistrent des logs d’activité pour ensuite les monétiser auprès d’entreprises spécialisées dans la publicité ciblée.

Pour préserver au mieux votre vie privée, l’idéal est donc d’opter pour un VPN ne journalisant pas votre activité, c’est-à-dire appliquant une politique stricte de « no-log ».

Une application conviviale et une large compatibilité

L’application faisant figure de point d’entrée sur l’ensemble des fonctionnalités du VPN, elle se doit d’être claire et ergonomique. L’essentiel doit pouvoir être contrôlé depuis l’écran d’accueil, comme l’activation, le choix des serveurs, ou encore l’option kill-switch lorsqu’elle existe.

Pour un VPN, une bonne application doit être simple et intuitive // Source : Vitaly Gariev via Unsplash

Il est aussi essentiel de veiller au nombre d’appareils pris en charge. Certains éditeurs limitent leurs services à une ou deux connexions simultanées. L’idéal est de pouvoir protéger tous les appareils numériques de la maison, quel que soit leur système d’exploitation (PC, tablettes, smartphones, consoles de jeu, TV). Les meilleurs VPN autorisent de 7 à 10 connexions simultanées.

Prix : le dernier critère à considérer

Gare aux offres gratuites qui sévissent sur le web. Non seulement ces VPN sont peu exemplaires en matière de sécurité et de confidentialité, mais en plus leurs services sont souvent limités.

Pour faire votre choix, le plus simple est d’établir votre shortlist sur la base des cinq critères précédents, puis de sélectionner le VPN le plus attractif en termes de prix.

La plupart des VPN vous proposent d’ailleurs de tester pendant quelques semaines leur service et vous remboursent si vous n’êtes pas satisfait.

CyberGhost : un VPN premium actuellement à prix doux

Affiché en ce moment à 2,03 euros par mois grâce à une belle remise de 84 %, avec en prime 4 mois offerts, le VPN de CyberGhost s’impose comme l’un des meilleurs du marché.

Ce VPN compte plus de 9 780 serveurs répartis à travers les cinq continents, dont 906 basés en France. Certains d’entre eux sont même optimisés pour le streaming et le gaming.

Un VPN complet à prix doux // Source : Cyberghost

À l’usage, aucun risque de se sentir bridé, la bande passante étant illimitée et les performances exemplaires. La firme utilise, en effet, des protocoles de sécurité de dernière génération (OpenVPN, IKEv2 et WireGuard), et a opté pour des serveurs supportant jusqu’à 10 Gb/s de débits. L’application vous oriente même vers les serveurs les plus adaptés à votre activité et à votre localisation.

En matière de confidentialité, aucun risque de voir vos données exposées, car CyberGhost applique une politique stricte de zéro log d’activité, ainsi qu’un chiffrement AES 256 bits.

Et côté pratique, vous pouvez protéger jusqu’à 7 appareils simultanément.

Toutes ces raisons lui ont valu la note de 8/10 sur Frandroid. Encore hésitant ? CyberGhost permet de tester sa solution pendant 45 jours et vous rembourse si vous n’êtes pas satisfait.