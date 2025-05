Il y a de plus en plus de fuites de données : comment s’en prémunir ?

Le vol de données personnelles n’est pas forcément lié à un manque de vigilance, mais peut être causé par des tiers, fiables en apparence. Vous pouvez malgré tout vous en prémunir avec de bonnes pratiques et une application adaptée.

Image générée par IA via Midjourney

En un an, les fuites de données ont bondi de 20 % selon le dernier rapport de la CNIL. Aucun secteur n’est épargné, des télécoms aux organismes de santé en passant par les plateformes d’e-commerce. Et bien que nous soyons tous en première ligne de ces cyberattaques, nulle raison de s’inquiéter, car il existe des moyens simples et efficaces pour protéger sa vie privée.

Les VPN en font partie. Surfshark en est d’ailleurs un bel exemple avec sa palette de protections et ses performances hors pair. Voici comment il sécurise vos données personnelles et les fonctionnalités qu’il embarque.

Sécuriser sa connexion : un inconditionnel

Les hackers ne manquent pas d’ingéniosité pour s’emparer de vos données personnelles et parmi toutes les approches possibles, l’une d’elles consiste à exploiter la vulnérabilité de votre connexion internet : la technique du « man-in-the-middle ». Par ce biais, les cybercriminels peuvent collecter tout votre flux de données, donc tout ce que vous saisissez sur internet comme vos identifiants, vos mots de passe, et même votre numéro de carte bancaire si vous réalisez des achats en ligne.

Surfshark offre une sécurité optimale en un clic // Source : Surfshark

D’où l’importance de protéger sa connexion, surtout lorsque vous êtes en déplacement ou en voyage et avez besoin de vous connecter à un réseau Wi-Fi public. C’est justement le rôle d’un VPN comme celui de Surfshark. Il vous connecte à l’un de ses serveurs et crée un tunnel hautement sécurisé afin d’empêcher les intrusions sur le réseau. Il utilise pour ce faire les protocoles les plus performants du marché tels que Wireguard, IKEv2, ou encore OpenVPN.

Et pour garantir une sécurité à toute épreuve, l’éditeur met à disposition de ses abonnés une fonctionnalité complémentaire : un kill switch. Une fois activée, cette option se charge de couper la connexion à internet dès lors que le lien avec le serveur VPN est rompu. De cette manière, vos données ne sont jamais exposées à votre insu.

Pour aller encore plus loin, Surfshark vous permet de choisir via la fonctionnalité Bypasser quelles applications et quels sites web protéger par le VPN, ainsi que ceux à exclure. Certaines applications bancaires étant incompatibles avec les VPN, vous pouvez consulter votre compte sans avoir à désactiver totalement la protection.

Renforcer la confidentialité de ses données

En plus de sécuriser la connexion, le VPN de Surfshark chiffre automatiquement votre flux de données. Et là encore, l’outil a recours au meilleur algorithme de chiffrement du marché, l’AES-256. Même si un hacker mettait la main sur vos informations personnelles, il ne pourrait pas les lire et donc les réutiliser ou les revendre.

L’éditeur applique en prime une politique stricte de no-log et s’engage dans ce cadre à n’enregistrer aucune de vos activités en ligne. Si l’entreprise subit une cyberattaque, aucune de vos données n’est alors exposée.

Mieux, Surfshark surveille en permanence le dark web et vous prévient si votre identité en ligne est compromise. Grâce à sa solution Incogni, l’éditeur vous aide ensuite à reprendre la main sur vos données et s’assure que les tiers y ayant eu accès les effacent de leur base.

En complément, pour limiter d’autant plus les risques d’usurpation d’identité, il est vivement recommandé de sécuriser tous vos comptes en ligne, y compris les plus anodins. Pour ce faire, optez systématiquement pour des mots de passe forts et uniques, en activant si possible l’authentification à double facteur (2FA). En effet, comme le confirme la CNIL dans son rapport, les violations de données concernent majoritairement les données de connexion. Renforcer le niveau de sécurité de vos espaces personnels et de vos messageries est donc essentiel.

Protéger ses appareils et sa navigation

Dernier volet sur lequel intervient Surfshark : la protection de vos appareils numériques. C’est d’ailleurs l’un des rares VPN à ne pas la limiter à un nombre fixe de dispositifs.

Source : Surfshark

Et sur ce point, Surfshark s’avère plutôt complet puisqu’il embarque en plus du VPN toute une série de fonctionnalités pratiques dont :

un navigateur web sécurisé (Surfshark Search) ;

un antivirus et un anti-malware ;

un anti-tracking ;

un bloqueur de publicités.

Le tout à partir de 2,19 euros par mois. En prime, Surfshark vous permet de tester sa solution pendant 30 jours et vous rembourse si vous n’êtes pas satisfait.