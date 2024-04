Ce VPN est enfin disponible sur Apple TV : pourquoi son arrivée était aussi attendue ?

Après l’avoir interdit pendant des années, Apple s’est enfin décidé à ouvrir la porte aux VPN sur l’App Store de l’Apple TV. Depuis quelques jours, l’application du Surfshark VPN est finalement disponible sur l’App Store. On vous explique comment l’installer et pourquoi c’est une excellente nouvelle.

En 2023, Apple a sorti une importante mise à jour pour tvOS 17, l’interface qui anime les Apple TV. L’une des meilleures nouveautés de cette mise à jour est la prise en charge des VPN par l’Apple TV. C’était l’un des points faibles du petit boîtier d’Apple : il était parfait pour regarder Netflix ou Prime Video, mais il fallait bidouiller pour profiter de leurs catalogues étrangers via un VPN.

Les fournisseurs de VPN ont donc enfin pu sortir leurs applications. Le dernier en date est Surfshark, qui a sorti son application Apple TV il y a quelques jours. Pour fêter l’évènement, la marque de VPN en a profité pour lancer de grosses réductions sur le prix de ses abonnements : celui de deux ans est à seulement 2,29 euros, avec 3 mois offerts en sus.

Comment installer et utiliser l’application Apple TV de Surfshark

L’installation et l’utilisation de l’application Surfshark sur Apple TV est parfaitement décrite dans cette courte vidéo.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour installer l’application Apple TV de Surfshark, il suffit de se rendre dans l’App Store et de rechercher Surfshark VPN. Une fois l’application lancée, il est alors possible de se connecter en entrant ses identifiants, ou encore plus simplement en scannant un QR code avec l’application Surfshark sur smartphone. Pratique.

L’interface est très simple d’utilisation : il suffit se choisir un pays et de cliquer dessus pour se connecter immédiatement à l’un des 3 200 serveurs de Surfshark. Les développeurs de l’application l’ont pensé de façon à ce qu’elle soit le plus simple d’accès possible. La page d’accueil permet de se connecter en un clic à de nombreux pays, puis de mettre un ou plusieurs pays en favoris. Une fois connecté, vous n’avez plus rien à faire : vous pouvez retourner au menu principal de l’Apple TV et regarder les séries ou vidéos que vous souhaitez avec une connexion délocalisée et sécurisée.

Comment ajouter et supprimer un VPN sur l’Apple TV ?

Surfshark précise que si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de l’Apple TV pour supprimer le VPN (Paramètres > Réseau > Détails de connexion > Supprimer VPN). Relancez alors l’application Surfshark pour réinitialiser l’installation du VPN.

Pourquoi les applications de VPN sont-elles aussi attendues sur Apple TV ?

L’Apple TV est dans le catalogue de produit d’Apple depuis 2007 et dispose de son propre App Store. Jusqu’à l’année dernière, l’Apple TV ne supportait pas les connexions VPN. Il fallait utiliser des moyens détournés pour en profiter. Un défaut pointé par de nombreux utilisateurs, qui regrettaient de ne pas pouvoir profiter des fonctionnalités de délocalisation permises par les VPN pour accéder aux catalogues étrangers des plateformes de SVOD.

Avec l’arrivée des applications VPN, comme celle de Surfshark, l’Apple TV va probablement trouver une seconde jeunesse auprès de certains utilisateurs. En activant une connexion VPN aux États-Unis, au Canada ou en Belgique, il est possible d’accéder à des séries, des films ou des évènements sportifs bloqués localement. Une bonne nouvelle pour les propriétaires de l’une des meilleures box multimédia du marché.

Sur quelles Apple TV est disponible l’application Surfshark VPN ?

La bonne nouvelle c’est que l’application Apple TV de Surfshark est disponible sur toutes les Apple TV qui disposent de tvOS 17. Cela signifie que toutes les Apple TV sorties après 2015 peuvent en bénéficier, comme l’Apple TV 4K et même l’Apple TV HD (2015, avec processeur A8).

Pour les Apple TV d’ancienne génération (sorties entre 2007 et 2012), le seul moyen d’installer un VPN est de passer par des Smart DNS ou de configurer un VPN directement sur son routeur. C’est une solution moins accessible que l’installation d’une simple application.

Les abonnements de Surfshark sont en promotion pendant les French Days

Si vous voulez tester un VPN sur votre Apple TV, ça tombe bien, Surfshark organise actuellement une promotion sur ses différents abonnements le temps des French Day. Durant les prochains jours, l’abonnement Surfshark Starter (comprenant les fonctionnalités VPN et le récent Alternative ID) est à seulement 2,29 euros par mois pendant 24 mois. Trois mois supplémentaires sont offerts en sus de l’abonnement.

Surfshark VPN est bien entendu disponible sur Apple TV, mais aussi sur Android, iOS, Windows, macOS et de nombreux téléviseurs connectés. C’est l’un des abonnements au meilleur rapport qualité-prix du marché.