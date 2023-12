Coup de tonnerre, Google a perdu : son Play Store est reconnu comme un monopole

Le procès autour de Fortnite s'était conclu par une défaite d'Epic Games face à Apple. Le verdict est tout autre concernant Google : un tribunal américain vient de reconnaitre que le géant du web possède un monopole avec son Google Play Store.

En 2020, Epic Games a proposé une mise à jour de Fortnite sur iPhone et les appareils Android qui a conduit le jeu à se retrouver banni de l’App Store d’Apple et du Play Store de Google. L’éditeur a en effet essayé de contourner les règles d’Apple et Google pour vendre les V-Bucks sans verser la commission aux deux géants.

Une stratégie de l’éditeur pour dénoncer le règlement de l’App Store et du Google Play Store devant les tribunaux aux États-Unis. L’affaire avec Apple s’est soldée par un échec cuisant pour Epic Games, mais l’éditeur a obtenu gain de cause contre son autre adversaire Google, cette nuit.

Le monopole de Google

Le jury reconnait donc que Google possède un monopole avec son Google Play Store et le service de facturation Google Play Billing. Surtout, il a été reconnu que Google procède à des actions anticompétitives lui permettant de garder ce monopole. Évidemment, le géant de la recherche compte faire appel de cette décision.

Du point de vue de Google, la firme a bien un concurrent de poids sur le marché : Apple. Le débat porte donc sur le marché observé, celui du smartphone en général, où Google et Apple sont bel et bien concurrents, ou uniquement de l’écosystème Android. Rappelons que si Google propose bien la possibilité d’installer des boutiques d’applications alternatives, la firme est accusée dans le cadre de ce procès de tout faire pour maintenir le poids hégémonique du Play Store dans l’écosystème. Notamment à travers des accords entre Google et les constructeurs de smartphones ou les gros éditeurs de jeux vidéo.

Qu’est-ce que cela change pour le Play Store ?

À ce stade, le juge James Donato n’a pas encore rendu sa décision concernant les mesures à appliquer pour empêcher Google de maintenir ce monopole. Pour Epic Games, tout l’enjeu et de se voir autoriser à publier Fortnite Battle Royale sur une vraie boutique alternative au Play Store avec son propre système de facturation sans être entravé par Google.

Pour rappel, la législation européenne est aussi en train d’évoluer sur le sujet. En 2024, Apple et Google seront contraints d’autoriser les boutiques alternatives sur leurs plateformes. Microsoft a plusieurs fois répété être très intéressé.