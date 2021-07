Xiaomi Mi 12 : pourquoi une annonce début décembre est plausible

Le Snapdragon 895 pourrait être présenté un peu plus tôt que prévu et, en conséquence, le Xiaomi Mi 12 aurait potentiellement droit à une présentation au début du mois de décembre en Chine.

Nous commençons déjà à entendre parler du supposé Snapdragon 895 gravé en 4 nm de Qualcomm. La puce serait fabriquée par Samsung et succéderait au Snapdragon 888 qui est actuellement le SoC le plus premium et puissant du catalogue. Or, le leaker Ice Universe partage d’autres informations sur son compte Weibo : la production du S895 aurait une belle avance par rapport à l’année dernière.

« L’avancement du Snapdragon 895 a au moins un demi-mois d’avance sur le calendrier prévu », écrit-il. Il ajoute ensuite que le premier smartphone doté de ce nouveau SoC pourrait voir le jour « début décembre ». À cet égard, nous pensons forcément au Xiaomi Mi 12.

Un Xiaomi Mi 12 dans la lignée du Mi 11

En effet, son prédécesseur le Xiaomi Mi 11 avait été le premier smartphone à embarquer le S888. Ce smartphone avait été annoncé en Chine à la fin du mois de décembre 2020 avant de débarquer en France et Europe en février 2021. En prenant cela en considération, il semble donc tout à fait possible que le Xiaomi Mi 12 s’arroge la primeur du Snapdragon 895.

Ainsi, si la production de la puce a un peu d’avance, le premier smartphone qui en profitera pourrait aussi en avoir. Évidemment, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. D’une part, le leaker Ice Universe s’est construit une belle renommée avec un grand nombre de prédictions avérées, mais il a aussi quelques erreurs à son actif. D’autre part, il se peut tout à fait que le calendrier de Xiaomi obéisse à d’autres contraintes empêchant la marque de présenter un smartphone à cette période.

L’attrait de la primeur

Toutefois, l’histoire du marché des smartphones a déjà maintes fois prouvé que nombre de constructeurs apprécient beaucoup le fait de pouvoir dire que tel ou tel flagship est le tout premier à profiter de la puissance du Snapdragon dernier cri le plus sophistiqué. En outre, cela correspond tout à fait à l’ADN de Xiaomi qui répète à l’envi qu’il est à la pointe de l’innovation et qui a toujours assumé son ambition de faire de l’ombre aux plus grands acteurs.

Certes, officiellement, rien ne permet d’affirmer que le téléphone en question s’appellera bien « Xiaomi Mi 12 », mais cette appellation ne laisse pas trop de place au doute tant elle serait logique dans la nomenclature de la gamme. Enfin, il faut rappeler que si l’annonce en Chine a bien lieu début décembre, il faudra très probablement attendre au moins la fin du mois de janvier 2022 pour voir le produit se lancer en France.