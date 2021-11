Xiaomi 12X : ce modèle inattendu pourrait ravir les fans de smartphones compacts

Et si Xiaomi dégainait une version compacte du Xiaomi 12 ? C’est ce que suggèrent plusieurs rumeurs depuis quelques jours, alors que de nouveaux éléments à ce sujet ont été récemment mis en ligne.

Dans l’univers des smartphones, le Xiaomi 12 devrait bel et bien être le candidat qui animera notre fin d’année 2021. Le prochain flagship du constructeur devrait faire l’objet d’une présentation officielle dans le courant du mois de décembre, en Chine. Un autre événement réservé au marché international devrait avoir lieu début 2022.

Depuis quelques jours, une rumeur circule : le Xiaomi 12 aurait droit à une version compacte ou mini — c’est selon vos préférences — inédite. Jusqu’ici, les sources menaient à des sites chinois dont la fiabilité était encore à prouver. Mais cette fois-ci, de nouveaux éléments ont été publiés par une personne qui nous semble un minimum sérieux.

L’intéressé se nomme Kacper Skrzypek : c’est un membre actif de la communauté MIUI et du forum d’XDA Developers, qui s’auto-décrit dans sa biographie Twitter comme un « Mi Tipster ». Bref, comme une personne qui rencarde sur l’actualité du géant chinois. Android Authority le qualifie même de « leaker ».

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28") AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080×2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 18, 2021